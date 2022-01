„Unser Antrag sieht vor, dass die Bezirksvertretung Wattenscheid die SG Wattenscheid 09 mit einem Zuschuss von 3000 Euro für das Jahr 2022 unterstützt, damit eine mobile Flutlichtanlage angemietet werden kann. Die Finanzierung erfolgt aus dem Feuerwehrtopf für das Haushaltsjahr 2022“, sagt Hans-Josef Winkler von der UWG: Freie Bürger.

„Es ist doch klar, dass auch für die Fußballer der SG Wattenscheid 09 in der ‚dunklen Jahreszeit‘ ein flexibler Trainingsbetrieb unter Oberligabedingungen gewährleistet sein muss. Aus diesem Grund ist es erforderlich, den Rasenplatz in der Sportanlage ‚Am Espenloh‘ in den Monaten November bis März zu beleuchten.“ Die SG Wattenscheid 09 sei hier aus eigener Initiative aktiv geworden und habe nach Rücksprache mit dem Referat für Sport und Bewegung mobile elektrische Flutlichtmasten aufgestellt. Die SG Wattenscheid 09 müsse nun monatlich einen niedrigen vierstelligen Betrag für die Miete der Flutlichtanlage aufbringen.