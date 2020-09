Heute gab es eine Kundgebung des Solidaritätskreises "Einer für alle - alle für einen" vor dem Justizzentrum in Bochum zum Güteverfahren vor dem Arbeitsgericht. Der Mitarbeiter von Opel-Warehousing GmbH, Christian K. klagte gegen drei neue absurde Abmahnungen durch die Personalabteilung des Unternehmens. Christian ist nach mehreren erfolgreichen Arbeitsgerichtsverfahren gegen Opel zur "Zielscheibe" des regelmäßigen Mobbings durch den direkten Vorgesetzten bzw. die Geschäftsleitung dieses Unternehmens geworden.

Über 10 Personen solidarisierten sich mit Christian und wünschten ihm viel Erfolg bei dem Güteverfahren. Es gab mehrere Redebeiträge am offenen Mikrofon. Ein Betriebsratsmitglied äußerte sich: "Das Mobbing geht nicht nur gegen Christian allein. Auch andere Mitarbeiter sind vom zunehmenden Leistungsdruck und Schikane der Vorgesetzten betroffen. Opel will den schlechteren Logistik-Tarif einführen und außerdem eine Verlängerung der Arbeitszeit auf 37,5 Wochenstunden für die ganze Belegschaft bei Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld. Doch die Kollegen haben sich klar gegen jeden weiteren Verzicht ausgesprochen. Außerdem soll nach Angaben der Geschäftsleitung die Belieferung eines neuen Distrigo-Lager durch Bochum von einer zweiten Tarifstruktur abhängen - die Belieferung ist aber in vollem Gang!"

In den Abmahnungen wird Christian vorgeworfen, er hätte gegen die Corona-Schutzverordnungen im Betrieb verstoßen, sich unerlaubt vom Arbeitsplatz entfernt und angeblich seinen Vorgesetzten bedroht. Alles absurd, wie der Anwalt von Ch. dem Gericht vortrug und auch Beweise vorlegte.

Die Richterin ging auch nicht näher auf den Inhalt dieser Abmahnungen ein, die Gegenseite war zu keiner gütlichen Einigung bereit. Das Güteverfahren scheiterte - die Hauptverhandlung beim Arbeitsgericht ist am 13.11.20 um 12.00 Uhr.

Wieder einmal eine Schlappe für Opel-Warehousing!