Die aktuellen Coronazahlen:

Deutschland: 63.929 Infizierte, 560 Tote, 9211 Genesene

Weltweit: 755.591 Infizierte, 36.211 Tote, 158.527 Genesene

Sowohl in Deutschland als auch weltweit ist das Coronavirus weiter auf dem Vormarsch. Und die Staaten erlassen Restriktionen nie gekannten Ausmaßes und erklären das Retten von Leben zur obersten Priorität, der sich alles andere unterzuordnen hat. Dabei werden die Unkenrufe eines gewaltigen wirtschaftlichen Niedergangs immer lauter, der allerdings schon vor Wochen abzusehen war. Noch zehren die meisten von ihrem Wohlstand, von ihrer Liquidität, viele allerdings müssen jetzt schon schmerzlich feststellen, wie sie in die Knie gezwungen werden. Diese schmerzliche Erfahrung wird sich genauso ausbreiten wie das Virus.

Wird die derzeitige Strategie beibehalten, so wird sie auch nicht mit Ende der bevorstehenden Osterferien am 20.April über Bord geworfen werden können, da der Höhepunkt der Virusausbreitung dann voraussichtlich noch nicht überschritten sein wird.



Folglich muss die Strategie geändert werden, und das heißt für mich: Atemschutzmaskenpflicht für alle, um den Virusweg von Mund zu Mund zu unterbinden, womöglich auch im privaten Bereich, zusätzlich Abstand halten und zugleich ein zügiges Wiederankurbeln der Wirtschaft und anderer Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, wie etwa auch des Bildungswesens.Und auch, wenn der Handel nicht 80 Millionen Schutzmasken zur Verfügung stellt, so kann jeder Handlungsfähige sich doch an die Herstellung von Masken für sich und seine Lieben machen.