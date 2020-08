Bei der Wahl der Bezirksvertretung Bochum-Ost geht Bastian Gläser für die FDP als Spitzenkandidat ins Rennen. "Unser erklärtes Ziel ist es, dem Bochumer Osten eine liberale Stimme verleihen", erklärt der 40-jährige Vertriebsleiter. "Die FDP will deshalb in der neuen Wahlperiode wieder aktiv in der Bezirksvertretung mitarbeiten." Gläser ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Die FDP-Liste für die Bezirksvertretung Bochum-Ost umfasst sieben Kandidatinnen und Kandidaten: Auf Platz 2 kandidiert der Fluggerätemechaniker Thilo Lütkemeier, auf Platz 3 tritt der Fachkrankenpfleger Thorsten Guse an. Auf den weiteren Plätzen folgen der Student Maximilian Hentis (Platz 4), die Studentin Karolina Januszkiewicz (Platz 5), der wissenschaftliche Mitarbeiter Felix Haltt (Platz 6) und der Bürokaufmann Marcus Heidrich (Platz 7).

"Ein attraktiver Einzelhandel und eine gute Versorgung vor Ort sind wichtig für lebendige Stadteile. Hier gilt für uns, dass die Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Einzelhändler ein wichtiger Faktor für einen lebendigen Bochumer Osten ist", führt Gläser aus. "Hängepartien wie die Aldi-Filiale in Bochum-Werne dürfen sich nicht wiederholen. Die Schließung der Rewe-Filiale Artmann bringt zudem den Wegfall eines wichtigen Nahversorgers im Bereich Kaltehardt. Die entstehende Versorgungslücke muss durch eine Neuansiedlung oder andere Konzepte zur Versorgung wie vermehrte Lieferdienste oder eine bessere Anbindung an bestehende Einkaufsmöglichkeiten geschlossen werden."

Ein weiteres Thema, welches Gläser am Herzen liegt, ist die Sauberkeit auf öffentlichen Plätzen und Straßen: "Gepflegte Plätze und Straßen sorgen für Wohlbefinden und Zufriedenheit. Schmierereien und wilde Müllkippen müssen zeitnah entfernt werden. Besonders bei Naherholungsgebieten wie dem Ümminger See darf die Pflege nicht vernachlässigt werden. Dort, wo Grünflächen und Straßenränder nicht ausreichend gepflegt werden können, wollen wir Patenschaften für Bürgerinnen und Bürger ermöglichen, so dass sie ihr Stadtbild aktiv selbst mitgestalten können. Darunter fallen natürlich auch die vorhandenen Spielplätze, die weiterhin gut gepflegt werden müssen und bei Bedarf auch modernisiert werden. Solche Maßnahmen sollten weiterhin mit der Beteiligung der Kinder erfolgen."

"Die Bezirksvertretung Bochum Ost ist die erste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, sie muss in ihrer Arbeit daher gestärkt werden. Dazu gehört auch eine bessere finanzielle Ausstattung, um mehr stadtbezirksbezogene Projekte und Maßnahmen umsetzen zu können", erklärt Gläser abschließend.

Die FDP-Ratskandidaten im Stadtbezirk Bochum-Ost sind Marcus Heidrich (Wahlbezirk 41: Laer/Werne-West), Thorsten Guse (Wahlbezirk 42: Werne), Karolina Januszkiewicz (Wahlbezirk 43: Langendreer-Nord/Ümmingen), Felix Haltt (Wahlbezirk 44: Langendreer-West) und Bastian Gläser (Wahlbezirk 45: Langendreer-Ost).

Felix Haltt kandidiert auch als Oberbürgermeister und ist zudem auf Platz 1 der FDP-Ratsreserveliste.