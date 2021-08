Ganz im Sinne des Konzerns RWE lehnt das Bundeswirtschaftsministerium eine Änderung des Bergrechts ab. Das beweist, dass die Bundesregierung nur ein Handlanger der Interessen der Monopole ist. Damit steht der Kiesgrubenerweiterung im Raum Erftstadt-Blessem wohl kein Hindernis mehr entgegen.

Ich verweise dazu auf einen Bericht im WDR vom 22.08.21:

Kiesgrube Erftstadt: Genehmigung in Flutzone trotz Warnungen

Von Torsten Reschke und Anett Selle

Die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem trug wesentlich zum Ausmaß der dortigen Flutschäden bei. Westpol-Recherchen zeigen: Sie wurde genehmigt und erweitert, obwohl sie in einer Tabuzone für Hochwasserschutz liegt.

Thomas Dunkel aus Erftstadt hat eine Petition gestartet und fordert Aufklärung. Im Haus seiner Eltern im Ortsteil Blessem stand das Wasser 1,50 Meter hoch. Sein Vater, Ulrich Dunkel, habe sich gerade so retten können. Dunkel stört sich vor allem an der Kiesgrube, die direkt neben den Häusern liegt - denn in der Flutnacht wurde der Krater immer größer und riss Teile des Wohngebiets mit sich.

Mit seiner Kritik ist der Anwohner nicht allein. Nach Meinung der Erftstädter Stadträtin Marion Sand hätte die Grube so nie genehmigt werden dürfen. Die Grünen-Politikerin zeigt es auf dem städtischen Flächennutzungsplan: Die Kiesgrube liegt mitten in einem Überschwemmungsgebiet, einem Landschaftsschutzgebiet, tangiert ein Trinkwasserschutzgebiet und endet unweit von Wohnhäusern. "Wir sind prioritär, was diese Kiesgrube betrifft, erstmal dagegen", sagt Marion Sand. "Weil sie viel zu dicht an der örtlichen Bebauung ist, weil sie das Landschaftsbild zerstört." Warum hat diese Politikerin nicht aufgerufen, sich mit dem Konzern anzulegen und breiten Widerstand in der Bevölkerung zu organisieren?



Das WDR-Magazin Westpol hat Kenntnisse über diverse Dokumente der Behörden zur Genehmigung und Erweiterung der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem. Im Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 1998 heißt es bereits, die Erweiterungsfläche liege "im gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebiet der Erft." Und: "Bei extremem Hochwasser könnte der Raum zwischen Erft und Oberkantenverwallung als Überflutungsraum genutzt werden." Wie sehr der "Überflutungsraum" vor Hochwasser geschützt hat, beweist die jüngste Flutkatastrophe!

Gegen mahnende Stimmen von Naturschützern wurde trotzdem - aufgrund des Diktats von den Rheinischen Baustoffwerken - genehmigt und gebaut, denn für die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem gilt das Bergrecht. Zuständig für Genehmigungen nach Bergrecht in Nordrhein-Westfalen ist die Bezirksregierung Arnsberg. Dezernent Peter Hogrebe erklärt im Westpol-Interview, es habe "letztlich nicht hinreichend genug Versagensgründe" gegeben, um eine Erweiterung zu verbieten. Was wären Versagensgründe gewesen? "Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das wäre spekulativ." Allein diese Aussage beweist das Duckmäusertum der Bezirksregierung vor dem Konzern RWE.

Sogar der zuständige Wasserwirtschaftsverband hatte gegen das Vorhaben der Kiesgrubenerweiterung geklagt, weil Überschwemmungsflächen für die Erft verloren gegangen sind. Doch gegen Bergrecht im kapitalistischen Sinne ist kaum anzukommen. Im Kölner Regionalplan für nichtenergetische Rohstoffe 2020, der auch Erftstadt einschließt, ist nur ein hartes Tabu für Abgrabungsvorhaben aufgelistet: “Keine Rohstoffvorkommen.”

Andere Tabus für Bergbau gibt es ebenfalls, doch die gelten als "Bettvorleger": Beispielsweise ein Wohngebiet auf der geplanten Abgrabungsfläche, eine Autobahn oder Schienenwege, ein Wald, ein Überschwemmungs-, Landschafts- oder Wasserschutzgebiet. Dazu heißt es: "Weiche Tabuzonen sind disponibel." Und selbst beim einzigen "harten" Tabu besteht Flexibilität: "Im Zuge des Regionalplanungsverfahrens könnten unter Umständen Abgrabungsinteressen für Flächen geäußert werden, in denen laut Rohstoffkarte NRW eigentlich keine Rohstoffe vorkommen."

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) eine Reform des Bundesberggesetzes. "Es gilt nicht umsonst der Spruch: Bergrecht bricht Grundrecht", sagt Dirk Jansen. "Das Bergrecht ist undemokratisch, es ist anachronistisch, weil es letztlich die Belange der Betroffenen und der Umwelt überhaupt nicht ausreichend gewichtet", sagt Jansen. Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium teilte dem WDR mit, grundsätzliche Änderungen des Berggesetzes seien derzeit nicht geplant.

Die Kiesgrube in Erftstadt-Blessem wird von den Rheinischen Baustoffwerken betrieben, einer 100-prozentigen Tochter von RWE. "Die Hochwasserschutzanlage für die Kiesgrube war gemäß den behördlichen Vorgaben auf ein Hochwasser ausgelegt, das ca. alle 1000 Jahre einmal auftritt", sagt ein RWE-Sprecher auf Westpol-Anfrage. Erstaunlich, dass der RWE-Sprecher wußte, welches Hochwasser vor 1000 Jahren war!

Völlig zu Recht ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Köln wegen Verdachts auf Baugefährdung gegen Unbekannt. Aber ist dieses Ermittlungsverfahren nicht nur pro forma, da der Verursacher, die Baubehörden in Zusammenarbeit mit Rheinischen Baustoffwerken, bekannt sein müssten?

In Erftstadt-Blessem meinen viele, dass sich die Auswirkungen des Hochwassers in Grenzen gehalten hätten, wenn man das Überschwemmungsgebiet an der Erft nicht bergbaulich genutzt hätte.

Maria Dunkel, Mutter von Thomas Dunkel, sagt: Einige hier hätten Probleme lange kommen sehen. "Unser alter Ortsbürgermeister hat schon vor Jahren gesagt, die Kiesgrube ist viel zu groß und zu nahe an Blessem." Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/kiesgrube-blessem-genehmigung100.html.

In diesem Zusammenhang verweise ich auf eine "tickende Zeitbombe" im ehemaligen Steinkohlebergbau hin: Durch die Flutung von Zechenstollen bis auf 600 Meter unter der Erdoberfläche besteht die große Gefahr der Grundwasserverseuchung, da in zahlreichen Fällen hochgiftiger Sondermüll in die Stollen eingelagert wurde und sich die Giftbrühe mit dem Grundwasser vermischen kann, was wegen der Durchlässigkeit der Gesteinsschichten sehr wahrscheinlich ist.

Alle bürgerlichen Parteien haben jetzt angeblich die Notwendigkeit für einen "durchgreifenden" Klima,- Umwelt- und Naturschutz erkannt. Doch die Umweltpolitik entpuppt sich als "Greenwashing" wie das Beispiel der Genehmigung der Kiesgrubenerweiterung beweist.