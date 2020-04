Absehbar ist, die aktuellen Beschränkungen wie Kontaktverbot und Geschäftsschließungen lassen sich nicht endlos durchhalten. Es müssen Möglichkeiten gefunden werden, mit denen es möglich ist, Verbote und Auflagen aufzuheben und gleichzeitig das Virus einzudämmen. Bochum könnte dabei als Modellstadt eine Schlüsselrolle spielen.

Dauerhaft lassen sich Kontaktverbote, Schul- und Geschäftsschließungen nicht durchhalten



Das Coronavirus wird sich voraussichtlich noch ein bis zwei Jahre ausbreiten, wenn nicht früher ein Impfstoff gefunden wird. Das bestehende Kontakt- und Ansammlungsverbot, die Schul- und Geschäftsschließungen sowie die Einschränkungen bei öffentlichen Dienstleistungen lassen sich über einen solch langen Zeitraum allerdings nicht durchhalten. Das hätte unweigerlich Massenarbeitslosigkeit und Unternehmensinsolvenzen in einem bisher unbekannten Ausmaß zur Folge und würde sowohl die Stadtgesellschaft wie die städtische Wirtschaft nachhaltig schwer schädigen (Phase 2, Corona geht erst richtig los).

Maßnahmen, die statt der bestehenden Beschränkungen ergriffen werden könnten



Um die Ausbreitung des Virus wirksam einzudämmen auch ohne die bestehenden Beschränkungen aufrechterhalten zu müssen, werden daher aktuell insbesondere zwei Maßnahmen diskutiert:

Eine hohe Testdichte, um alle, die sich möglicherweise infiziert haben, oder ggf. mit Virusträgern in Kontakt gekommen sein könnten, testen zu können. Mit entsprechend hohen Testkapazitäten sollten auch Reihentests von Stichproben durchgeführt werden, um Gewissheit darüber zu erlangen wie hoch die Dunkelziffer derer ist, die sich mit dem Virus infiziert haben, bei denen dies aber nicht erkannt wurde.

Eine Kontaktregistrierung mittels App, bei der das Handy dem Nutzer mitteilt, wenn er mit einem positiv auf Corona Getesten in Kontakt gekommen ist (Christian Drosten: "Handy-Apps bieten eine echte Perspektive"). Damit schützt eine solche App den Benutzer selbst, gibt ihm mehr Sicherheit und ermöglicht die Ermittlung der Personen, die ein Virusträger angesteckt haben könnte. So lassen sich die Infektionsketten frühzeitig unterbrechen um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. In Europa soll eine solche App auf der Bluetooth-Technik basieren, datenschutzkonform sein und damit ohne Tracking und zentrale, massenweise Datenspeicherung auskommen sowie freiwillig sein (Funktionsweise).

Zwei weitere Maßnahmen werden diskutiert, die diese beiden Maßnahmen begleiten könnten bzw. sollten.



Mobile Fiebermessungen an Geschäften, Einkaufszentren, bei Veranstaltungen, sowie an Zugängen zu öffentlichen Gebäuden, Unternehmen und ähnlichen Einrichtungen. Damit soll verhindert werden, dass bereits erkrankte Virusträger Orte betreten, an denen sie mit vielen Menschen in Kontakt kommen und den Virus verbreiten könnten.

Schutz durch Masken. Weiterhin ist die Schutzwirkung von Gesichtsmasken zwar umstritten. Vermehrt wird die Meinung vertreten, dass zumindest Menschen, die infiziert sein könnten oder aufgrund ihres Berufs mit Virusträgern in Kontakt kommen, in der Öffentlichkeit bei möglichen Kontakten Schutzmasken tragen sollten.

Zu den beschriebenen Maßnahmen hinzu kommt die Fortführung der bereits bestehenden vor Virusübertragungen schützenden Maßnahmen, also insbesondere das Abstandsgebot und die Hygieneempfehlungen.

Voraussetzungen für die Aufhebung der Beschränkungen



Alle diese Maßnahmen, müssen jetzt bereits diskutiert werden. Nur eine Vielzahl von Maßnahmen kann erfolgreich sein, die Einführung einzelner Maßnahmen wird nicht ausreichen (NDR-Info, Coronavirus-Update 03.04.20). Zudem bedarf es zur Einführung einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung, damit möglichst viele Menschen die Umsetzung der Maßnahmen unterstützen und die verbleibenden Einschränkungen respektieren.

Für Bochum stellt sich die Frage, ab wann könnte man in der Stadt das Kontakt- und Ansammungsverbot, die bestehenden, Schul- und Geschäftsschließungen sowie die Einschränkungen bei öffentlichen Dienstleistungen beenden?

Aktuell, konkret in der letzten Woche, lag die Zahl der Personen, die sich in Bochum jeden Tag neu mit dem Virus infiziert haben und deren Infektion erkannt sowie gemeldet wurde, bei 9 bis 24 (Neue Infizierte pro Tag). Wie hoch die Dunkelziffer ist, also die Zahl der nicht erkannten Virusträger, ist bisher unbekannt. Um das Virus wirksam eindämmen zu können, sollte allerdings untersucht werden, wie hoch diese Zahl ist.

Was sich heute schon erkennen lässt, sofern die Zahl der Neuinfizierungen pro Tag dauerhaft auf maximal 10 (2.000 in ganz Deutschland) eingedämmt werden könnte, würde das Gesundheitssystem in Bochum nicht überlastet.

Zusätzlich müssen ebenfalls alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um sicher zu stellen, dass die Infektionsketten schnell unterbrochen werden können und die potentiell Infizierten gefunden, getestet und ggf. isoliert werden. Auch das ist nur möglich, wenn die Zahl der Neuinfizierten pro Tag entsprechend gering ist. Damit die dargestellte Nachverfolgung der Infektionsketten gelingen kann, ist eine weitere Voraussetzungen für die Aufhebung der aktuellen Beschränkungen das Vorhandensein ausreichender Testkapazitäten.

In jedem Fall muss eine Aufhebung der Beschränkungen mit Bedacht erfolgen und die Auswirkungen müssen begleitend umfassend untersucht werden um ggf. auftretenden Fehlentwicklungen rechtzeitig entgegensteuern zu können.

Bochum als Modellstadt für die Aufhebung der Corona-Beschränkungen

Bochum könnte sich in dieser Hinsicht als Modellstadt eignen. Bochum ist Universitäts- und Hochschulstadt, besitzt Universitätskliniken mit hoher medizinischer Expertise und ist bereits gut aufgestellt bei den Testkapazitäten. Bis zu 300 Tests sind an der Drive-In Teststation möglich, weitere 500 Untersuchungen können im Behandlungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung vorgenommen werden (WAZ vom 26.03.2020). Hinzu kommen die Tests, die die Kliniken und Hausärzte vornehmen bzw. veranlassen. Zudem gibt der Bochumer Bevölkerungsquerschnitt einigermaßen gut den Durchschnitt der deutschen Gesamtbevölkerung wieder. Schließlich sind die Infektionszahlen überschaubar und weisen bisher keine Besonderheiten auf.

Erst wenn sichergestellt ist, dass die Zahl der Infektionen aufgrund der bestehenden Beschränkungen auf ein für das Gesundheitssystem beherrschbares Maß gesunken sind und alle noch auftretenden Fälle nachverfolgt werden können, kann man mit einer Aufhebung der Beschränkungen begonnen werden. Um dazu gesicherte Zahlen zu haben, sollte ein Reihentest durchgeführt werden, mit dem die Dunkelziffer aufgehellt wird, wie hoch die Zahl der Virusträger in Bochum wirklich ist. Erst dann sollten in Bochum die oben genannten Alternativmaßnahmen ausgerollt und die Beschränkungen sukzessive unter wissenschaftlicher Begleitung aufgehoben werden.

Wissenschaftlich untersucht werden sollte dabei insbesondere, wie viele Tests erforderlich und inwieweit die Alternativmaßnahmen wirksam und geeignet sind, die Ausbreitung des Virus beherrschbar zu halten und inwieweit diese von den Menschen akzeptiert werden. Die so gewonnen Erkenntnisse kämen ganz Deutschland zugute und könnten schließlich auf das ganze Land übertragen werden.

So könnte Bochum als Modellstadt einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise leisten und würden den Ruf als Stadt der Wissenschaft nachdrücklich bestätigen.

Damit eine solche wissenschaftlich begleitete Vorabaufhebung der Beschränkung in einer Modellstadt funktioniert, müssten allerdings auch Maßnahmen ergriffen werden, die verhindern, dass aufgrunder Aufhebung der Beschränkungen ein Run aus anderen Regionen auf die Stadt stattfindet.

Die STADTGESTALTER