Wundern sie sich nicht wenn ihnen die Stadt Bochum ein Briefchen schreibt .

Es scheint als würde sich die Wahlpanne in Bochum ausweiten.

Tatsächlich hat die Stadt 6000 Wähler*innen angeschrieben.

Wie heißt es so schön:

Vor der Auszählung kommt die korrekte Zusendung von Briefwahlunterlagen.

Hier wohl eher nicht oder?

Eine Panne die sich ausweitet.

"Oh weh".

Quelle :

Funke Medien