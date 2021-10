Bochumer FDP-Abgeordneter Teil des Ampel-Verhandlungsteams.

Der Bochumer FDP-Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek wird als Teil des FDP-Verhandlungsteams an den Koalitionsverhandlungen für eine mögliche neue Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP teilnehmen.

Der Lindener zeigt sich „gespannt auf die kommenden Wochen und die Aufgaben, die vor uns liegen.“ In der Beek wird als Teil des Verhandlungsteams „Umwelt- und Naturschutz“ den Koalitionsvertrag mitverhandeln. „Wir haben die große Chance, eine Koalition des Aufbruchs, der Modernisierung unseres Staates und der Zukunft zu schmieden, wenn die Verhandlungen zu einem guten Ergebnis geführt werden können“, so in der Beek abschließend.

Bis zum 10. November sollen die 22 Arbeitsgruppen in ihren jeweiligen Fachbereichen Papiere erarbeiten, die dann in einen Koalitionsvertrag münden sollen.