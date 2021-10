Am Montag, den 11.10.2021 um 18 Uhr, rufen die demokratischen Parteien, Kirchen, Gewerkschaften und Migrantenorganisationen in Bochum zu einer gemeinsamen Mahnwache für den Bochumer Mahmut Günes am Rathausvorplatz auf. Er sitzt seit dem 31.Juli 2021 in der Türkei in Haft, weil er oppositionelle Inhalte auf seinen privaten Social-Media-Kanälen geteilt hat.

Dabei handelt es sich um regierungskritische Retweets von kurdischen Journalist:innen zum Einmarsch der Türkei in Nordsyrien und Menschenrechtsverletzungen der türkischen Regierung.

Am kommenden Dienstag, den 12.10.21 wird es nun endlich zu einem ersten Verhandlungstag in der Türkei kommen.

Bochumer Parteien, Kirchenvertreter, Gewerkschaften und Migrantenorganisationen setzen sich in einem gemeinsamen Aufruf gegen die Inhaftierung von Mahmut Günes und für seine sofortige Freilassung ein. Der Aufruf ist im Netz unter https://www.freemahmut.info zu finden.

Text: Oliver Buschmann, Kreisgeschäftsführer

Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Bochum - Die Grünen im Rat der Stadt Bochum

SPD-Unterbezirk Bochum - Die SPD im Rat der Stadt Bochum

CDU-Kreisverband Bochum

Die Linke. Kreisverband Bochum - Die Linke. im Rat der Stadt Bochum

FDP Bochum Kreisverband - FDP-Fraktion im Rat der Stadt Bochum

Thomas Eiskirch, Oberbürgermeister der Stadt Bochum

Deutscher Gewerkschaftsbund Bochum

Superintendent Gerald Hagemann, Evangelische Kirche in Bochum

Stadtdechant Michael Kemper, Katholische Stadtkirche

Bahnhof Langendreer

IFAK e.V. - Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe

Bonem e.V.

Jesidische Gemeinde in Bochum