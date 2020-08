Nachdem am Wochenende eine Lehrerin der Bochumer Willy-Brandt-Gesamtschule positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, bleibt die Schule zunächst am Montag, 24. August, geschlossen, um weitere Nachverfolgungen durchzuführen. Voraussichtlich wird die Schließung bis Mittwoch andauern.

Da die Lehrerin noch am Freitag mit zahlreichen Kontakten in der Schule war und es am Wochenende nicht vollständig gelungen ist, alle Kontaktpersonen zu ermitteln und zu benachrichtigen, wurde die vorsorgliche Schließung der gesamten Schule beschlossen. Am morgigen Montag wird mit den Tests der ermittelten Kontaktpersonen begonnen und über weitere Maßnahmen beraten.

Schon am Freitag gab es an der Schule einen ersten Corona-Verdachtsfall, allerdings aus dem Kreis der Schülerschaft.

Aktuell sind in Bochum 129 bekannte Infektionen gemeldet

Insgesamt sind in Bochum seit März 1.015 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 859 sind insgesamt genesen, 27 an bzw. mit Covid-19 verstorben. Aktuell sind 129 Personen infiziert, zehn davon werden stationär, zwei von ihnen intensiv-medizinisch versorgt.

Die Zahl der Infektionen im Schnitt der letzten sieben Tage gerechnet pro 100.000 Einwohner ist auf 10,2 gesunken.