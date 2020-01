Ne – ganz bestimmt nicht. Reicht ja schon, dass ich mich ständig nach dem Müll bücke, der von Umweltbanausen gleichgültig in die Botanik gepfeffert wird oder sonst wohin. Ich meine damit natürlich nicht die Müllberge, alte Autoreifen oder so, dafür gibt es ja schließlich den Mängelmelder.

Aber – darum geht es ja auch gar nicht. Den Politikern geht es absolut nicht um die Reduzierung der Umweltverschmutzung, vielmehr darum, den Steuerbetrug in Deutschland zu reduzieren.

Durch die Bonausgabe-Pflicht soll den Steuerbehörden kein Cent mehr durch die Lappen gehen, wie man in der Jägersprache so sagt. Von Jägerlatein kann allerdings nicht die Rede sein, wenn der Gesetzgeber von einem „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ spricht.

Frau Merkel hat sich ganz klar ausgedrückt und verdeutschlicht, dass es „gar nicht“ ginge, dass man die Mehrwertsteuer umgehe und dem Staat dadurch Millionen pro Jahr verloren gingen.

Ach ja , während ich hier so vor mich hin tippe, überlege ich, wie man es erreichen könnte, dass nur ehrliche und rechtschaffene sowie unbestechliche Politiker im Selbstbedienungsladen Bundestag sitzen.

Wenn man auch die veruntreuten vielen hundert Millionen eines Herrn (Name vergessen) unter den Tisch fallen lässt – darf man Steuergelder veruntreuen? Also wenn das kein hinterzogenes Geld ist, dann weiß ich nicht ….

Was für eine scheinheilige Regierung. Manmanman.