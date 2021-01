,,Für die Bochumerinnen und Bochumer ist das Impfzentrum ein Symbol der Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie und Rückkehr in ein möglichst normalen Alltag", so Oberbürgermeister Thomas Eiskirch.

Bereit sein ist alles oder ?

Seit Dezember ist auch das Bochumer Impfzentrum startklar.

Nur wann geht es los ?

Momentan fehlt nur noch eines - der Impfstoff er lässt auf sich warten.

Und im Grunde sieht es ja überall hier zu Lande so aus.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Wochenende bei ,,RTL Aktuell":

Es läuft genauso, wie es geplant war."

Ist es nicht eher so ...

Die EU hat den Impfstoff mit Monaten Vorlauf bestellen müssen und nicht so genau gewusst , ob das Mittel auch funktionieren würde?

Wollte man die Katze nicht im Sack kaufen ?

Nachbestellung vielleicht ein wenig zu spät ?

Ich frage mich ob solche Verzögerungen nicht weitere Menschenleben kostet .

Impfzentren ?

Nächte Frage :

Wie lange müssen wir noch warten Herr Spahn ?

Wann geht's los?