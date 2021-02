Obwohl seit längerer Zeit wirksame Luftfilteranlagen gegen Viren, auch gegen den berüchtigten Covid19-Virus entwickelt wurden und zum Einsatz an Schulen und anderen öffentlichen Räumen kommen könnten, werden diese Anlagen bisher nur von wenigen Schulen in NRW genutzt. Wie so oft stehen dieser Nutzung bürokratische Hindernisse wie z.B. die behördliche Zulassung dieser Anlagen entgegen. Auch scheitert die Installation dieser Lüftungs- und Filteranlagen an den Kosten.

Dazu ein Kommentar im Fernsehen (www.wdr1.de vom 14.02.21 - Auszüge):

Zum Schulstart am 22. Februar setzen Schulen in NRW auf Lüften. Mobile Luftreiniger schaffen allerdings die wenigsten an, wie eine Umfrage des WDR-Magazins Westpol ergab.

An der Grundschule Krähenbüschken in Mülheim an der Ruhr stapelt Schulleiterin Birte Kellermann gerade die neuen Fleecedecken. Die Kinder sollen nicht frieren, wenn es nächsten Montag wieder losgeht. Grundschüler müssen im Unterricht keine Maske tragen, aber Stoßlüften ist in der Pandemie nötig. Mobile Luftreiniger hat die Schule aber nicht. Die Stadt wollte die bisher nicht anschaffen. Und ist damit nicht allein.

Das WDR-Magazin Westpol hat bei allen 396 Kommunen nachgefragt. Gut zwei Drittel (271) haben geantwortet. Demnach haben nur 77 Kommunen pandemiebedingt Luftfilter in ihren Schulen installiert. Weitere zehn Gemeinden planen es.

Doch manche Städte investieren. Nachdem Neukirchen-Vluyn schon in den Herbstferien alle städtischen Schulen mit mobilen Luftreinigern ausgerüstet hat, macht es nun auch Düsseldorf. 87 städtische Grundschulen werden bis März mit 4.000 Deckenluftreinigungsgeräten ausgerüstet, teilt ein Stadtsprecher mit.

Zwar hat das Land NRW im November 2020 ein Förderprogramm mit 50 Millionen Euro beschlossen, aber die Fördergelder gibt es nur, wenn Klassenräume und Turnhallen nicht belüftet werden können. Wahrscheinlich deswegen sind bis Mitte Januar nur 12,5 Millionen Euro abgerufen worden, wie das zuständige Bauministerium mitteilte. Die Lüftung der Klassenräume und Turnhallen sowie anderer öffentlicher Räume durch die Fenster ist notwendig und richtig. Durch den zusätzlichen Einsatz von Luftfilteranlagen kann jedoch der Schutz vor Viren deutlich verbessert werden.

Ein Vater aus Hagen wollte im Herbst eigenständig für die Schule seines Sohnes Luftfiltergeräte anschaffen. Doch die Schule lehnte ab, weil die Geräte bisher nicht zertifiziert seien. Ein "Hoch" auf die Bürokratie und den Amtsschimmel! „Corona hat auch keine Zulassung für Klassenräume“, argumentierte folgerichtig dieser Vater. Er versteht nicht, warum man solche Sache nicht flexibler handhaben könne. Während viele Eltern sich auf den Unterricht freuen, überwiegt bei ihm berechtigt die Sorge.

Deutschland entwickelt sich immer mehr zu einem bürokratischen Monster. Während die Lasten der Corona-Pandemie immer weiter auf den Großteil der Bevölkerung abgewälzt werden, wie aktuell das überspitzte Verweilverbot in der Altstadt und am Rheinufer von Düsseldorf, läuft die Produktion in Großbetrieben und vor allem im Versandhandel, in der Logistik und auch in der Fleischbranche fast ohne Einschränkungen weiter. Notwendig wäre ein zeitlich begrenzter Lockdown auch für alle nicht lebensnotwendigen Betriebe wie z.B. die Stahl- und Automobil- oder Kosmetikindustrie und Einschränkungen der Fleischverarbeitung in Schlachthöfen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie. Aus Profitgründen muss jedoch die Produktion oder Dienstleistung in den Konzernen unvermindert weiterlaufen, während Kleinunternehmer, selbständige Freiberufler und Künstler vor dem Ruin stehen.

Auch in anderen Bereichen wie z.B. den medizinisch notwendigen Krankentransporten, "wiehert der Amtsschimmel lautstark". Mit Ausnahme von Dialyse- und Krebspatienten muss für alle übrigen notwendigen Krankentransporte zum Arzt oder zur Therapie für jede Hin- und Rückfahrt eine gesonderte Verordnung vom entsprechenden Arzt ausgestellt werden, sogar bei Pflegebedürftigen der Pflegeklasse 3 und aufwärts! Reicht für diese Pflegebedürftigten nicht eine ärztliche Verordnung für den Krankentransport für einen jährlichen Zeitraum??

Sofortige Installation von Luftfilteranlagen in allen Schulen und Kitas! Ausweitung des Angebots des ÖPVN, damit die Schüler nicht dicht an dicht gedrängt zur Schule fahren müssen!