Obwohl durch Mutation des Corona-Virus (England, Südafrika) eine dritte Corona-Welle sehr wahrscheinlich ist, wurden Lockerungen des derzeitigen Lockdowns von der Bundesregierung beschlossen. Es ist durchaus verständlich, wenn große Teile in der Bevölkerung die drastischen Einschränkungen in der persönlichen Freiheit ablehnen. Kaum jemand machte sich darüber Gedanken, dass trotz der bisherigen Lockdowns bzw. Lockdowns light die Fallzahlen von Corona-Erkrankten nur temporär zurückgingen bzw. wieder drastisch anstiegen. Warum? Während die Massen in der Bevölkerung die Folgen von Corona und der bereits eingesetzten Weltwirtschaftskrise ausbaden mussten, konnten die Großkonzerne im Gegensatz zu kleinen Unternehmen fast uneingeschränkt weiterproduzieren - Hauptsache, der Profit stimmt!

Zwar sind die jetzt beschlossenen (zum Teil sinnvollen) Lockerungen verknüpft mit kostenlosen Massentests und Impfungen, doch herrscht ein Chaos bei der Umsetzung. Selbst wenn diese Tests jetzt in Apotheken oder bei Hausärzten durchgeführt werden sollen, fehlt es an Zeit und auch Testmaterial. Wer soll zudem die Kosten übernehmen? Der Bund oder die Krankenkassen? Zudem wehren sich Großunternehmen gegen wöchentliche Tests gegen Corona. Noch in der Regierungsvorlage war vorgesehen, dass wöchentliche Tests auch in den Betrieben durchgeführt werden. Der letzte Akt folgte sogleich: Am vergangenen Freitag ließen die Unternehmervertreter ein dazu angesetztes Treffen mit der Bundesregierung gleich wieder platzen. Kaum formuliert diese auch nur den Anflug eines Widerspruch, gibt es was aufs Dach. So funktioniert die Diktatur der Monopole.

Ich verweise dazu auch auf eine Sendung des Deutschlandfunks vom 6.3.21. Darin hieß es:

Es ist mittlerweile erwiesen, dass rund 10 Prozent aller Infektionen am Arbeitsplatz stattfinden, mehr als im Pflegebereich. Ich nenne nur das Beispiel eines erneuten Corona-Ausbruchs bei Westfleisch.



Bei den jetzigen Lockerungen gibt es zudem Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten.Warum dürfen z.B. Buchhandlungen und Schreibwarengeschäfte sowie Gartencenter regulär (unter Beachtung der Corona-Schutzbedingungen) öffnen, aber alle übrigen Geschäfte (die vom bisherigen Lockdown betroffen waren) nur Kunden mit Termin einlassen? Warum bleibt die Gastronomie weiterhin geschlossen, obwohl in dieser Branche ein hervorragendes Hygiene-Konzept galt und gilt?

Solange die Großunternehmen und Konzerne bei den Lockdowns so gut wie außen vor bleiben, wird sich die Pandemie nicht eindämmen lassen! Deshalb: Ein konsequenter Lockdown wie vor dem 8.3.21 von befristeter Dauer auch für alle nicht lebensnotwendigen Betriebe und Dienstleistungen bei voller Lohnfortzahlung auf Kosten der Profite!



Im Übrigen: Durch die weitere Zerstörung der Umwelt und damit der Lebensräume der Tierwelt und durch die tierquälerische Profit orientierte Massentierhaltung wird die Verbreitung von zoonoischen Viren (wie das Corona-Virus, das wahrscheinlich von Fledermäusen stammt), geradezu gefördert. Zukünftige Pandemien sind damit vorprogrammiert!