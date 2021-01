Am heutigen Montagmorgen begann in Bochum - wie in ganz NRW - die Anmeldung zur Buchung von Impfterminen für über 80-jährige Impfberechtigte. Doch wer versuchte, einen Termin für das Bochumer Impfzentrum zu ergattern, der musste ernüchtert feststellen: Die Website ging innerhalb kürzester Zeit in die Knie; die Hotline war komplett überlastet.

Geduld gefragt

"Extrem hohe Zugriffszahlen auf die Webseiten zur Buchung einer Corona-Impfung und ein hohes Anruferaufkommen bei der Hotline 116 117 führen aktuell zu erheblichen Verzögerungen", so die für die Impfzentren zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe. Ihre Bitte an alle Berechtigten: Geduld - und eine spätere Terminbuchung.

Die Gruppe der Impfberechtigten über 80 Jahre umfasse in NRW fast eine Million Menschen. Die Call-Center-Kapazitäten seien eigens auf rund 1.200 Mitarbeiter erweitert worden; zusätzlich wurden eigene Online-Portale geschaffen.

Die Impfstoffmengen reichten zunächst, um ab dem 8. Februar pro Woche etwa 70.000 Menschen in den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen zu impfen. Bis Anfang April stünden nach aktuellem Stand rund 560.000 Impfstoffdosen zur Verfügung.

Erst Ende April werden alle über 60 geimpft sein

„Niemand muss sich Sorgen um seine Impfung machen. Es ist ausreichend Zeit und Vorlauf für die Terminvergabe, zumal es bis Ende April dauern wird, bis wir allein die Gruppe der über 80-Jährigen mit Blick auf die verfügbaren Mengen an Impfstoff ein erstes Mal geimpft haben. Jeder, der geimpft werden möchte, wird drankommen, aber eben nicht sofort", so Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe.

Die Buchung von Impfterminen ist online rund um die Uhr unter: www.116117.de möglich.

Telefonisch sind Terminbuchungen täglich von 8 bis 22 Uhr unter den kostenfreien Rufnummern: 116117 sowie 0800 116 117 02 möglich.

Ihre Erfahrungen gefragt

Was sind Ihre Erfahrungen bei der Terminbuchung? Haben Sie einen Termin ergattern können? Wie lange hingen Sie in der Telefonhotline fest? Wie viele Anläufe brauchten Sie auf der Website?

Schreiben Sie uns - gerne als Kommentar unter diesen Beitrag!