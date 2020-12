Elf Monate nach Bekanntwerden der ersten Infektion in Deutschland ist es nun endlich soweit. In Deutschland beginnen am heutigen Sonntag in allen Bundesländern die Impfungen.

Start :

Die 101jährige Berlinerin Gertrud Haase bekam den Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und des US-Pharmariesen Pfizer. Die beispielslose Impfkampagne gegen Covid-19 läuft nun bundesweit an. Gesundheitsminister Spahn rief zu einem "nationalen Kraftakt" auf. Dieser Impfstoff sei der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen.

"Wer mitmacht ,rettet Leben", betonte Spahn.