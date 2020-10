Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant einem Bericht zufolge Corona-Tests für Senioren und zwar flächendeckend in Pflegeheimen. Mitte Oktober soll einem Referenten-Entwurf seines Ministeriums für Nationale Teststrategie stattgegeben werden.

(Quelle: Spiegel)

Zum Schutz von Personal, Besucher und Bewohner in dem Heimen sicher eine sinnvolle Entscheidung.

Ähnliche Regeln:

Nach Spiegelinformationen heißt es das Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Arzt - und Zahnarztpraxen, Dialyseeinrichtungen,

Praxen humanmedizinischer Heilberufe sowie ambulante Pflegeberufe ebenfalls testen.

Kommt es zu einer Infektion in diesen Einrichtungen, wer in den vorigen 10 Tagen dort Anwesend war ,bekommt einen Gratis Test.

Pflegeheime sollen ein monatliches Kontingent für so genannte Antigen-Schnelltests erhalten.

Text teilweise aus t-online übernommen.