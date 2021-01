Die Bochumer Montagsdemo wünscht allen Teilnehmern und Sympathisanten ein gesundes und glückliches Jahr 2021!

Auf der ersten Montagskundgebung 2021 steht die Diskussion um Corona an erster Stelle. Trotz des harten Lockdowns steigen die Indienzzahlen der Erkrankungen mit diesem Virus weiter an. Die Montagsdemonstranten sehen die Hauptursache am Arbeitsplatz in der Produktion oder Dienstleistung, wo fast ohne Einschränkungen weitergearbeitet wird. Während fast alle Einzelhandelsgeschäfte wegen Corona schließen mussten, gibt es so gut wie keine Einschränkungen für die Großbetriebe, allenfalls Appelle, Homeoffice zu ermöglichen. Davon hätten nur Beschäftigte im adminstrativen Bereich Vorteile, aber was ist mit Tätigkeiten am Fließband oder in der Logistik?

Durch großen Druck der Öffentlichkeit wird es an den Schulen bis zum 31.1.21 keinen Präsensunterrricht geben. Darunter müssen jedoch Kinder von Familien mit geringem Einkommen leiden, denn oft haben diese weder einen Computer noch einen Internetzugang, um virtuell zu lernen. Hinzu kommt die soziale Isolation sowie die evtl. Überforderung der Eltern bei der Betreuung, aber auch finanzielle Einbußen, wenn Elternteile wegen der Kinderbetreuung nicht arbeiten können. Die Montagsdemo fordert seit langem mehr Personal im Bildungswesen, kleinere Klassen bzw. versetzten Präsensunterricht und vor allem die Ausstattung der Klassenräume mit Luftfiltern.

Die Montagsdemo ist erschüttert über den Putschversuch des faschistoiden (Noch)Präsidenten Trump in den USA und fordert deren Bestrafung, regt jedoch eine Diskussion über die seit Jahren zunehmende Rechtsentwicklung in den USA an. Unabhängig von der unsozialen Politik (Verschärfung durch Trump wegen Abschaffung einer gesetzlichen Krankenversicherung, die durch seinen Vorgänger Obama eingeführt wurde) nahmen die Übergriffe der Polizei auf Schwarze deutlich zu, viele Menschen wurden durch Polizisten erschossen. Auch unter Biden wird es keine Politik für die Armen geben und der Rassismus in den USA wird wahrscheinlich auch nicht bekämpft.

Es wird eine spannende Debatte zu den beiden Topthemen erwartet. Die Kundgebung ist am Montag, 11.01.21, um 18.00 Uhr am Husemannplatz in der Innenstadt.

Ulrich Achenbach

Moderator