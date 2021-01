Der Impfstoff:

Wenn's mal etwas länger dauert .

Wann läuft es denn richtig an?

Ist der Impfstoff im Schneckentempo unterwegs?

Muss der Bürger sich Sorgen machen?

Mal ehrlich:

Die Pandemie scheint sich nicht zu entspannen . Die neu gemeldeten Todesfälle haben mir 1244 einen Höchststand erreicht. 44.994 Todesfälle seit Beginn der Pandemie. Immer mehr Neuinfektionen, über zwei Millionen nachgewiesene Infektionen seit Pandemiebeginn sind längst überschritten. Immer noch zu viel Kontakte zu wenig Disziplin? Leere Straßen alleine reichen nicht um zu zeigen es läuft.

Was kommt als nächstes ?

Ist ein härterer Lockdown ist in Sicht ? Bund und Länder diskutieren bereits. Die Politik will nachjustieren, klingt nach verschärften Maßnahmen. Ein für den 25.Januar geplantes Treffen, bei dem eine Bilanz des aktuellen Lockdown gezogen werden sollte, wird nun auf den kommenden Dienstag, den 19.Januar vorgezogen . Entscheidungen stehen an, soviel ist sicher.

Wie geht es weiter Angela ?

Nicht nur quaken - macht was .