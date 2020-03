Fieberhaft forschen mehrere Institute an einen Impfstoff gegen

Covid -19 - darunter auch das Tübinger Biotech- Unternehmen Curevac.

Wie jetzt bekannt wurde sollen dem Unternehmen 1 Milliarde Dollar

angeboten worden sein.

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigt ,dass die US-Regierung sich um

Curevac bemüht.

Natürlich soll der Impfstoff exklusiv an die USA geliefert werden.

"Ich möchte einen Impfstoff für die ganze Welt und nicht nur

für einzelne Staaten."

Beginnt jetzt ein deutsch, amerikanisches Tauziehen ?

Mit Lockangeboten an einen deutschen Impfstoffentwickler zu kommen -

das nenne ich ein unmoralisches Angebot.

Die Bundesregierung wird doch wohl ....

gegensteuern oder ?