In Schreiben an die Mitglieder der Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) haben sich das Präsidium und die Dekane der drei Departments der Hochschule Anfang Juli 2020 herzlich für die Unterstützung und das Verständnis in diesen besonders herausfordernden Zeiten der Pandemie bedankt.

„Dem Engagement der Lehrenden samt der Unterstützung der Verwaltung ist es zu verdanken, dass ein Großteil der Lehre digital umgesetzt werden konnte und trotz der Schließung der Hochschulgebäude ein reduzierter Betrieb samt früher einzelner Präsenzprüfungen möglich war“, hieß es in dem Brief an die Lehrenden der hsg Bochum und weiter: „Obgleich die Umstellung auf das Online-Semester sehr schnell erfolgen musste, haben alle Beteiligten verantwortungsbewusst und konstruktiv Lösungen vorangetrieben. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön von uns!“

An die Studierenden gewandt schrieben die Präsidiumsmitglieder und Dekane mit Blick auf das Ende des Sommersemesters 2020, dass sich die Studierenden der hsg Bochum auf die schnelle Umsetzung auf die digitale Lehre im April 2020 eingestellt hätten und durch ihr Engagement beim Lernen unter erschwerten Bedingungen, durch konstruktive Rückmeldungen oder eine Beteiligung in den verschiedenen Gremien der Hochschule wesentlich dazu beigetragen hätten, dass der Lehrbetrieb stattfinden konnte.

Per Schreiben an die Beschäftigten bedankte sich das Präsidium für die Unterstützung, das Verständnis sowie die konstruktive und ideenreiche Zusammenarbeit in der Coronakrise.

Im Wintersemester 2020/2021 soll an der hsg Bochum ein hybrides Modell Anwendung finden, das kleinere Präsenzveranstaltungen vor Ort ermöglicht. Der hauptsächliche Teil der Lehre soll weiterhin online stattfinden. Studierende der hsg Bochum starten am 28. September 2020 in das Wintersemester. Für Erstsemester in Bachelor-Studiengängen beginnt das Wintersemester am 2. November 2020, für die Erstsemester in den Masterstudiengängen am 12. Oktober 2020 beziehungsweise für Erstsemester des Vollzeitstudiengangs ‚Gesundheit und Diversity in der Arbeit“ bereits am 5. Oktober 2020. Die Vorlesungszeit des Wintersemesters endet für alle am 12. Februar 2021. Um einen Studienplatz im Wintersemester 2020/2021 können sich Studieninteressierte ab sofort an de hsg Bochum bewerben.