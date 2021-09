Häusliche Pflege nur, wenn beide Arme gebrochen sind?

Eine Kollegin aus Kassel berichtet über ihre Erlebnisse mit dem kapitalistischen deutschen Gesundheitssystem (Quelle: www.rf-news.de):

Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich an diesem wunderbaren Wahlkampf beteiligt haben. Ich wurde leider mittendrin durch einen Fahrradunfall, mit Operation und Ruhigstellung des linken Oberarms jäh gebremst. Mit der Entlassung aus dem Krankenhaus bekam ich eine Verordnung für häusliche Grundpflege: Zwei mal täglich und einmal wöchentlich 90 Minuten Haushaltshilfe.

Alles klappte und täglich half mir der Pflegedienst beim Waschen, An- und Ausziehen usw. Ich war freudig überrascht, dass das kapitalistische Gesundheitssystem eine so gute Versorgung beinhaltete. Meine unrealistische Überraschung hielt nur drei Tage an. Dann kam der Bescheid der Krankenkasse, dass mein Antrag auf häusliche Krankenpflege abgelehnt sei.

Die Sachbearbeiterin, die ähnlich empört war wie ich, meinte, er hätte nur zügig genehmigt werden können, wenn ich beide Arme gebrochen hätte!!! Jetzt läuft mein Widerspruch gegen diese Entscheidung.



Die Leistungen der der gesetzlichen Krankenversicherung sind nach der sog. "Gesundheitsreform" deutlich zurückgefahren worden und jetzt unzureichend! Es liegt doch wohl auf der Hand, dass jemand mit einem frisch operierten und ruhig gestellten Oberarm seine notwendigen Tätigkeiten wie z.B. An- und Ausziehen sowie Haushaltstätigkeiten nicht allein verrichten kann und zeitweise eine Pflegehilfe oder eine Kurzzeitpflege in einer Einrichtung bedarf!

Ich garantiere, dass unter der neuen Regierung - egal welche Koalition - sich an der Zwei-Klassen-Medizin und den unzureichenden Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen nichts ändern wird! Im Gegenteil: Die sog. IGEL-Leistungen (individuelle Gesundheitsleistungen) werden eher noch zunehmen! Auch die Sozialtransferleistungen werden sich nicht erhöhen - Hartz IV wird nicht abgeschafft, auch nicht unter der SPD!

Ich hoffe nur, dass dem Widerspruch der Betroffenen abgeholfen wird bzw. eine evtl. Klage vor dem Sozialgericht erfolgreich verläuft!