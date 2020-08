Ende Mai trafen sich Vertreter der Rats- und Bezirksfraktion der UWG: Freie Bürger und zuständige Mitarbeiter der Fachverwaltungen der Stadt Bochum zu einer Ortsbegehung im Höntroper Südpark. Dabei wurde festgestellt: Die Decke des Wegestücks zu Spelbergs Busch ist marode. „Die Beschädigungen sind in einem nicht mehr zu akzeptierenden Zustand“, kritisiert Hans-Josef Winkler, Bezirksfraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft. Das Wegstück sei somit derzeit eine Gefahrenquelle, in besonderer Weise für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Nun hat Winkler einen Antrag für die Bezirksvertretung, die am 18. August stattfindet, formuliert: „Das stark beschädigte Wegestück zu Spelbergs Busch im Höntroper Südpark wird erneuert. Die Finanzierung der Erneuerung von 18.000 € (siehe Kostenaufstellung vom 24. Juni 2020; diese wurde per Mail vom Bezirksverwaltungsstellenleiter Karlheinz Kayhs den Mitgliedern der BV-WAT zugestellt) erfolgt aus bezirklichen Mitteln, dem sogenannten ‚Feuerwehrtopf‘. Die Verwaltung wird beauftragt, noch in diesem Jahr mit der Baumaßnahme zu beginnen.“ Winkler: „In der Sitzung werde ich den Sachstand detailierter darstellen und begründen.“