Der Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Deutschland geht in die Verlängerung bis zum 28.März.

Je nach Infektionslage soll es viele Öffnungsmöglichkeiten geben.

Das haben die Kanzlerin und die Länder-Ministerpräsidenten in Berlin nach stundenlangen Verhandlungen beschlossen. Vereinbart wurde eine stufenweise Öffnungsstrategie mit eingebauter Notbremse : Steigende Infektionszahlen in einer Region, bedeuten die Erleichterungen werden gestrichen. Ab kommenden Montag sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushaltes mit einem weiteren Haushalt wieder möglich, beschränkt auf bis zu 5 Personen.

In Regionen mit einer 7 -Tage Inzidenz unter 35 neue Infektionen pro Woche können es auch Treffen des eigenen Haushalts mit zwei weiteren Haushalten mit zusammen maximal zehn Personen sein. Kinder bis 14 Jahre sind hiervon jeweils ausgenommen. Nach den bereits vorgenommenen Öffnungen bei Schulen und Friseuren sollen nun in einen zweiten Schritt Buchhandlungen ,Blumengeschäfte und Gartenmärkte bundesweit folgen. Auch Fahr und Flugschulen können den Betrieb wieder aufnehmen.(unter Beachtung der Hygienekonzepte und Kundenbegrenzung)

Weitere eingeschränkte Öffnungen kann es in Regionen geben, in denen lediglich die 7-Tage -Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner unterschritten wird. Terminshopping, Museen, Galerien, Zoos ,botanische Gärten und Gedenkstätten für Besucher mit Terminbuchung. Erlaubt wäre dann auch Individualsport allein oder zu zweit sowie Sport in Gruppen von bis zu 10 Kindern bis 14 Jahre in Außenbereichen. Bei stabilerer 7-Tage - Inzidenz von unter 50 fallen die Auflagen weg. Es wäre ein kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Freien möglich. Die nächsten Öffnungsschritte werden dem Beschluss zufolge davon abhängig gemacht, dass die vorherige Stufe 14 Tage lang nicht zu einer Verschlechterung der 7-Tage Inzidenz geführt hat.

Nächster Schritt : Öffnung der Außengastronomie, Kinos, Theater, Konzert - und Opernhäuser sowie kontaktfreien Sport im Innenbereich und um Kontaktsport im Außenbereich. Ein weiterer Schritt wären Freizeitgestaltungen und Sportmöglichkeiten. Auch hier heißt es bis zu einer 100er Inzidenz soll es höhere Auflagen wie tagesaktuelle Tests oder einen Buchungszwang geben, die bei einer 7-Tages -Inzidenz bis 50 Neuinfektionen wegfallen. Wichtige Elemente für weitere Öffnungen sollen Impfen und Testen sein. Vereinbart wurde, dass Ende März/Anfang April die haus -und fachärztlichen Praxen umfassend in die Impfkampagne eingebunden werden, um diese zu beschleunigen. Kostenlose Corona -Schnelltests für alle Bürger sollen voraussichtlich von nächster Woche an möglich sein.(1x wöchentlich in Testzenten und Praxen)

Quelle:

dpa-infocom

Radio Bochum

Text teilweise übernommen