Die Aussetzung der Corona-Schutzimpfung mit dem AstraZenica-Impfstoff wegen einer weniger Thrombose-Fälle ist nicht sinnvoll, meint sinngemäß der Diplombiologe Dr. rer. nat Detlef Rohm (Quelle: rf-news.de) Er fordert kein Stopp der AstraZeneca-Verimpfung, aber parallel sorgfältige, laufende Untersuchung der Todesfälle. Auch die Weltgesundheitsorganisation sieht in dem Aussetzen der Impfungen mit diesem Wirkstoff noch kein Alarmzeichen für weitere Impfungen.Wörtlich meinte WHO-Expertin Soumya Swaminathan: "Nach den bisher vorliegenden Daten gebe es keine Häufung schwerwiegender medizinischer Vorfälle. Bisher haben wir keine Verbindung zwischen den Ereignissen und den Impfungen gefunden.“

Ich stehe voll hinter den Äußerungen von Dr. Detlef Rohm:

Die Impfung hätte fortgesetzt werden müssen – mit parallel dazu laufenden Untersuchungen. Damit würden mehr Leben gerettet, als

gefährdet. So, wie es jetzt gehandhabt wird, gibt es den Impfgegnern

Aufwind. Deshalb muss darauf bestanden werden, dass die Todes- und Verdachtsfälle gründlich untersucht werden. Üblicherweise werden Verdachtsfälle in der Pharmaindustrie heruntergespielt. Eine sachliche und kritische öffentliche Auseinandersetzung ist geboten.

Dr. Rohm argumentierte weiter:

Grundsätzlich gilt: Dass Thrombosen oder tödliche Nebenwirkungen bei Medikamenten auftreten, muss ja dazu führen, dass die Medikamente verbessert werden bzw. dass diese Nebenwirkungen bei Auftreten richtig behandelt werden. Ein kritischer Standpunkt zur kapitalistischen Pharmaindustrie ist notwendig.

Aus 30 Jahren Erfahrung mit der Pharmaindustrie, kann ich hierzu einiges erzählen. So wurde zum Beispiel Heparin aus China gekauft, das eine Fälschung war. Es wurden einfach - ohne genaue Prüfung - neue Produzenten in den Herstellungsprozess von Immunglobulinen einbezogen - mit der Folge, dass es Kreislaufzusammenbrüche bei den Menschen gab, die diese Medikamente verabreicht bekamen. Der Grund dafür war der, dass diese Medikamente durch Nachlässigkeit mit blutdruckaktiven Substanzen kontaminiert waren. Und das sind nur einige Beispiele.



Völlig zu Recht stellt Dr. Rohm folgende Fragen und hat entsprechende Forderungen:

Sind die Nebenwirkungen chargenabhängig? Ein Vergleich der Qualität der Chargen ist nötig.

Wurden die betroffenen Chargen richtig gelagert? Erfahrungen aus Stresslagerungen der Impfstoffe, und mit dem Entstehen schädigender Substanzen dabei (Koagulate u. ä.) gibt es. Was bewirken sie? Eine Nachuntersuchung der Fläschchen aus den Impfzentren, in denen die Nebenwirkungen auftraten, ist nötig. Gegebenenfalls muss eine Probenziehung durch Behörden stattfinden.

Medizinische Evaluation: Neben den Daten der Betroffenen müssen die Einnahme von Medikamenten (Pille), Lebensgewohnheiten (Rauchen, Gelinjektion gegen Falten), sonstige Risikofaktoren usw. beachtet werden.

Es muss überprüft werden, ob es eine Verwertung allgemeiner Erfahrungen mit antibakteriellen Vakzinen /Endothelschädigungen in kleinen Gefäßen gibt.

Ein Vergleich der Nebenwirkungen aller Covid-19-Vakzinen muss angestellt werden. Die Nebenwirkung trat offensichtlich auch beim mRNA-Impfstoff auf.

Als starkes Argument für die Impfung in Hausarztpraxis bzw. beim Betriebsarzt: Die Überwachung der Impflinge, wenn Symptome zwischen vier und 16 Tagen nach Impfung auftreten, hier eben durch die Haus- und Betriebsärzte. Denn hier kann - unter genauer Beobachtung - entsprechend schnell und richtig reagiert und behandelt werden.

Ein erweitertes Covid-19-Impfregister ist dringend nötig

Forderung nach schneller Zulassung von Sputnik V, den chinesischen Impfstoffen, dem Curevac-Impfstoff! Konzentrierter, zeitlich begrenzter Lockdown auf Kosten der Unternehmerprofite jetzt! Massenhafte Testungen sofort! Weltweit koordinierte Initiative zur Aufhebung des Patentrechts der Impfstoffe!

Ganz im Sinne der Konzerne und verantwortungslos verhält sich der Ministerpräsident NRW Armin Laschet. Obwohl es (bisher nur) in Dortmund und Duisburg rasant steigende Fallzahlen von Corona in der gefährlicheren Variante gibt, lehnt Laschet die Anträge der Oberbürgermeister beider Städte nach Schulschließungen ab! Und das, obwohl die Corona-Testungen in den Schulen immer noch nicht richtig angelaufen sind, viele Schulen noch nicht mit Luftfilteranlagen ausgestattet sind und die Bildung von Klein- und Kleinstgruppen im Präsentunterricht nicht gewährleistet ist!