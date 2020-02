Die Bochumer Montagsdemo ist entsetzt über die Wahl des neuen Ministerpräsidenten in Thüringen. Mit Stimmen der CDU, FDP und der faschistoiden AfD wurde der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in dieses Amt gewählt. Das ist ein Beweis der immer weiter fortschreitenden Rechtsentwicklung in der deutschen Politik. Solch ein Wahlergebnis ist das Resultat der immer weiter rechts driftenden bürgerlichen Parteien und wird zur weiteren berechtigten Politverdrossenheit großer Teile der Bevölkerung führen, meint die Bochumer Montagsdemo.

Weiterhin sehen die Montagsdemonstranten einen großen Diskussionsbedarf zu den Themen der Aufmärsche der Faschisten in mehreren Städten des Ruhrgebiets und zu den Dumpingpreisen der Lebensmitteldiscounter und der Agrarindustrie (jüngstes Treffen mit der Bundeskanzlerin Merkel mit Vertretern der Großbauern und der Supermarktketten). Kleine und mittlere bäuerliche Bio-Betriebe müssen auch weiterhin um ihre Existenz kämpfen.

Es wird eine spannende Debatte erwartet.

Die Kundgebung ist am Montag, 10.02.20, um 18.00 Uhr am Husemannplatz in der Innenstadt

Ulrich Achenbach

Moderator