Amerika hatte die Wahl.





Die Welt wartet gespannt auf eine Entscheidung.



Die US-Wahlschlacht ist vorbei.

Das Wahlsystem der USA:

Das Electoral College ist in den Vereinigten Staaten das Organ, das alle vier Jahre den Präsidenten und den Vizepräsidenten wählt.

Das Electoral College besteht aus 538 Wahlleuten, die im Rahmen der Präsidentschaftswahlen von den 50 Bundesstaaten sowie dem Bundesdistrikt entsandt werden.

In der USA wird nicht derjenige zum Präsidenten gewählt, der national die meisten Stimmen bekommt.

Die Stimmen der Wähler legen die Zusammensetzung des Wahlkollegiums (Electoral College) fest, das den Präsidenten wählt.

Jeder Bundesstaat hat dafür eine bestimmte Zahl Wahlleute, die sich in etwa nach der Bevölkerungszahl richtet.

Der neue Präsident legt am 20.Januar 2021 bei der Amtseinführung vor dem Kapitol seinen Amtseid ab.

Und dann heißt es für den neuen Präsidenten Probleme lösen .

Von der Corona-Pandemie über den Iran-Konflikt ,das Verhältnis zu China bis zur schwachen Wirtschaft um nur wenige zu nennen. Die Spaltung der Gesellschaft wäre ein weiterer Punkt Amerika polarisiert wie nie zuvor.

Wer macht das Rennen?



Der Republikaner Donald Trump mit seinem Schlachtruf ,,Amerika First"

oder der Demokrat Joe Biden?