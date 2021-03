Kanzleramtschef Helge Braun hat in Aussicht gestellt, dass Deutschland im Sommer zur Normalität zurückkehren könnte. "Wenn wir jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben, dann können wir zur Normalität in allen Bereichen zurückkehren", sagte Braun den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Als Zwischenstadium zur Normalität könne er sich vorstellen, dass Geimpfte, Genesene und aktuell Getestete ihre Freiheitsrechte schon früher zurückbekommen. Voraussetzung sei, dass sie niemanden gefährdeten. Dazu bedürfe es aber noch weiterer Studien, sagte er. Laut Braun werden die Impfstofflieferungen ab Mai deutlich ansteigen. Ende Juni, Anfang Juli könne man das Zehnfache pro Tag verimpfen.