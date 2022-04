Die neue "Coronaschutz-Verordnung" für NRW:- Basisschutz - von wenigen Ausnahmen abgesehen - Maske ab in den Müll! Nun kommt für die FDP als Regierungspartei endlich das "Bündnis für Freiheit"!

Das ist das Ende aller Hoffnungen, aller Illusionen - jetzt nur noch ein einziges Wort den verantwortlichen Politikern zu glauben, als in der Präambel des neuen Koalitionsvertrages am 24.11.2021 festgelegt wurde: "Die Pandemie zu besiegen, ist in diesen Tagen unsere vordringlichste Aufgabe, der wer uns mit voller Kraft widmen"!

Brauchen wir jetzt einen Suchtbeauftragten für Polit-Junkies, wie z.B. den FDP-Finanzminister, der immer majästetisch in die Mikrofone spricht, als sei er der "Auserwählte" unter der Sonne!

Es geht um Wirklichkeitswahrnehmungen, um "Sehstörungen" der politischen Klasse - bei ca. fast 300.000 Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden - und das fast täglich! Aber offenbar sieht die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland die Corona-Lage realistischer als die Politiker, die auf den Rat der Mediziner nicht mehr hören möchten! Endlich die sog. "Freiheit" geniessen! - und verbrauchte Luft hinter der Maske nicht mehr in die Lunge einatmen!

Aber die Wirklichkeit ist im Grunde genommen härter und lebensgefährlicher - jetzt nachdem das "Freiheits"-Gequatsche das Ende aller Hoffnungen begraben hat - mit Sachverstand aus der Pandemie heraus zu kommen! Der" Sachverstand" der politisch Verantwortlichen, ihre Lügen, ihre unethischen Entscheidungen reichen nur so weit, bis wir da sind, wo wir jetzt sind, was man als "galoppierende Infektionen" nennen kann, um uns zu immunisieren, anders ausgedrückt: Die "Durchseuchung" der deutschen Bevölkerung!

Das ist der Ekel vor der politischen Klasse, geistig öde, in einer wirklichkeitsleeren Welt lebend!, abgekapselt - im Irgendwo!