Seit Tagen müssen tausende von Menschen in der Türkei an der Grenze zu Griechenland unter unmenschlichen Bedingungen ausharren. Erdogan und auch die EU benutzen diese Menschen als Spielball. Die griechische Regierung hat die Grenze zur Türkei hermetisch abgeriegelt und geht auch in unverantwortlicher Weise gegen Flüchtlinge vor, die versuchen, über die Grenze zu kommen. Gleichzeitig werden die Menschen wie Vieh vom türkischen Sicherheitskräften auf die griechische Grenze zugetrieben!

Sowohl das faschistische Regime der Türkei als auch die EU sind gemeinsam an dem Elend dieser Menschen in der Türkei verantwortlich. Beide Blöcke haben die Fluchtursachen erst geschaffen.

Doch die Aussage von Erdogan, Griechenland würde sich an der Grenze wie die Nazis in Deutschland verhalten, ist an Heuchelei nicht mehr zu überbieten! Während Erdogans Truppen Gebiete in Syrien bombardiert und besetzt haben, maßt sich Erdogan an, anderes zweifelsloses Verbrechen anzuprangern!