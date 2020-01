„Die FDP Bochum wird mit einem Vollangebot in die Kommunalwahl im

Herbst gehen. Dazu gehört auch eine Kandidatur für die Stadtspitze“,

kündigt Olaf in der Beek MdB, Kreisvorsitzender der FDP Bochum. Der

Kreisvorstand wird auf dem nächsten Kreisparteitag den erfahrenen

Kommunalpolitiker Felix Haltt als OB-Kandidaten vorschlagen. „Wer

Bochum liebt, macht Bochum besser“, erklärt Felix Haltt nach seiner

Nominierung. „Bochum muss zur Chancenstadt werden, die noch stärker

auf Erneuerung und Innovation setzt.“

„Während andere Mitbewerber bereits nominiert haben, als die

Rahmenbedingungen für die Wahl bei der Oberbürgermeisterwahl noch gar

nicht endgültig feststanden, haben wir uns die Entscheidung

entsprechend Zeit genommen“, erklärt Olaf in der Beek MdB,

Kreisvorsitzender der FDP Bochum. „Wir gehen selbstbewusst in die

Kommunalwahl am 13. September 2020. Wir wollen den Bochumerinnen und

Bochumern ein Vollangebot machen. Dazu gehört auch eine Kandidatur für

die Stadtspitze. Der Kreisvorstand der FDP Bochum hat daher

beschlossen, dem nächsten Kreisparteitag unseren erfahrenen

Kommunalpolitiker Felix Haltt als Kandidaten für das

Oberbürgermeisteramt vorzuschlagen.“

Felix Haltt ist seit 1999 kommunaler Mandatsträger in Bochum. Von 1999

bis 2004 war Haltt Bezirksvertreter im Bochumer Osten. Seit 2004 ist

er Mitglied im Rat der Stadt Bochum. Der 43-jährige Bochumer ist

Historiker und arbeitet derzeit als Büroleiter und persönlicher

Referent für die FDP-Landtagsabgeordnete Susanne Schneider.

„Als echter Bochumer Junge ist eine besondere Ehre und Verantwortung,

in meiner Heimatstadt ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters zu

gehen“, betont Haltt nach seiner Nominierung. „Wer Bochum liebt, macht

Bochum besser.“

Seine Ideen für die Chancenstadt Bochum skizziert Haltt so: „Bochum

bekommt eine Politik, die rechnen kann. Neue finanzielle Spielräume

werden nicht gleich aktionistisch genutzt, finanzielle Abenteuer wie

die Beteiligung an der Steag wird es nicht mehr geben. Mit einer

Senkung der Gewerbesteuer wird ein wichtiger Impuls gesetzt, um

weitere neue Betriebe nach Bochum zu holen, damit möglichst viele

zukunftsfeste Arbeitsplätze entstehen. Als Wissensstadt nutzt Bochum

konsequent jede Chance, Räume für ein innovatives Miteinander von

Wissenschaft und Wirtschaft zu bieten. Die Rahmenbedingungen werden so

gesetzt, dass in Bochum neuer Wohnraum für alle entsteht – und nicht

nur bestimmte Personengruppen. Eine moderne Verkehrspolitik ermöglicht

mehr Menschen den Umstieg auf Bus und Rad, aber tut das Auto nicht als

Randerscheinung ab. Junge Familien bekommen ein bedarfsgerechtes und

flexibles Angebot an Kinderbetreuung, das auch Randzeiten abdeckt.

Bürgerinnen und Bürger haben ihr Bürgerbüro künftig quasi in der

Tasche, da alle Behördengänge online auf dem Smartphone erledigt

werden können. In unserem offenen und freien Bochum wird auf Probleme

nicht reflexartig mit Verbotsideen reagiert. Das Bochumer Rathaus wird

gläsern, indem Entscheidungen durch RatsTV und einen Tag der offenen

Tür transparenter werden. Mehr Bürgerinnen und Bürger werden durch

neue Beteiligungsformen eingebunden.“

„Politik muss Antreiber und Gestalter des Fortschritts werden. Es geht

um die Bochumerinnen und Bochumer, es geht um unsere Stadt. Wir wollen

eine Zukunft, die Aufstieg, Selbstbestimmung und Wohlstand für alle

ermöglicht und sich jeder frei entfalten kann. Dafür machen wir als

FDP ein Angebot“, so Haltt abschließend.

Über die OB-Kandidatur der FDP Bochum wird auf dem Kreisparteitag am

15. Februar 2020 entschieden.