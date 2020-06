Bundesministerin Julia Klöckner muss es ja wissen...

Keine Dumpingpreise mehr mit denen der Verbraucher in die Supermärkte

gelockt wird,möge es in Zukunft geben,wenn es nach der Ministerin geht.

Am Freitag baten die Bundesernährungsministerin und ihre Amtskolleginnen

Heinen-Esser und Otte-Kinast die "Branche" zum Gespräch.

Na,da kann unsereins ja ent (ge ) spannt in die Zukunft schauen.

Preise hoch:

Es gibt doch schon jetzt Probleme bei den Schweinebauern wegen der

Tönnies - Schließung.

Die Schweinebauern aus dem Nordosten haben volle Ställe ,und haben erste

Probleme ,ihre Tiere loszuwerden.

Zuchtsauen werden nicht abgeholt.

Sie wiegen am Ende um die 300 Kilogramm, weit über 100 Kilogramm mehr als

Mastschweine.

In Deutschland verarbeiten nur zwei spezielle Schlachthöfe diese Tiere wie

das Unternehmen Tönnies in NRW.

Das Problem:

Werden die Tiere zu schwer, fällt der Preis.

Aha !!!

Meine Meinung:

Das sich jemals etwas ändert kann nur der Verbraucher steuern.

Ich bin dabei und zwar mit großen Schritten ...

Tierwelt wird in unserer Familie stets an erster Stelle stehen.

Mir reicht es als Verbraucher nun endgültig .

Der Kampf gegen Billigfleisch hat bei uns längst begonnen.

Übrigens:

Dein Schnitzel hat oft eine Lebenserwartung von ca. 6 Monaten.

Ein Leidensweg auf engsten Raum um dann wie zu sterben?

Das sind keine Neuigkeiten - aber scheinbar vergessen.

Wünsche:

Ich wünsche mir bessere Lebensbedinungen für Tiere, gesundes Fleisch.

Fleisch ,dass nicht unter Profitgier leidet.

Fleisch sollte keine Ramschware sein.

Veränderungen:

Dabei denke ich besonders an die unwürdigen Arbeitsbedingungen der

Beschäftigten dieser verkorksten Branche.

,,Hier verbraucht man Menschen."

Hier werden Menschen ausgebeutet und dann wieder ausgetauscht.

Das bedarf auf kürzesten Weg einer Änderung.

Zukunftswünsche :

Ich wünsche mir das Qualität und Leistung passen und nicht nur die

Preise hochgefahren werden ,um uns Verbraucher zu täuschen.

Was passiert?

Änderungen in einem schwierigen System?

Ob das gelingt ,finde ich allerdings fraglich.