Flüchtlingsrat NRWW zu den Koalitionsverhandlungen

Gemischtes Fazit zum Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in NRW

Heute haben die nordrhein-westfälische CDU sowie Bündnis 90/Die Grünen NRW ihren

gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgestellt. Nach einer ersten Sichtung begrüßt der

Flüchtlingsrat NRW einige positive Ansätze, die es zu befördern gilt, mahnt jedoch, dass nicht

alle Restriktionen der bisherigen nordrhein-westfälischen Flüchtlingspolitik überwunden

werden.

Gute Punkte, die bereits im Sondierungspapier beider Parteien vom 27.05.2022 umrissen

wurden, finden sich nun im Koalitionsvertrag wieder: So soll der Grundsatz „Bleiberecht vor

Abschiebung“ gelten. Mit Blick auf geplante Bleiberechtsänderungen im Bund bekunden CDU

und Grüne den Willen, notwendige Anpassungserlasse zu gestalten. Bei der oft prekären

gesundheitlichen Versorgungslage von Schutzsuchenden soll etwa durch die Förderung der

Einführung der elektronischen Gesundheitskarte in den Kommunen und durch den

erleichterten Zugang zu psychosozialer und -therapeutischer Unterstützung Abhilfe

geschaffen werden. Positiv hervorzuheben ist der Ausbau der Förderung der unabhängigen

Verfahrensberatung durch das Land.

Grundsätzlich begrüßt der Flüchtlingsrat NRW auch die geplanten Standards für die

Unterbringung in den Landesunterkünften sowie die Absicht, das Landesgewaltschutzkonzept

weiterzuentwickeln. „Hier ist es allerdings notwendig, die Entwicklung und die praxisnahe und

bedarfsorientierte Umsetzung solcher Standards schnell auf den Weg zu bringen“, mahnt

Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW.

Ambivalent ist zu bewerten, dass die Parteien mit der schnelleren Zuweisung in die

Kommunen und der Ausweitung der Integrationskurse zwar gute Veränderungen fordern, die

entsprechenden Kompetenzen aber beim Bund liegen. Ein entschlosseneres Bekenntnis zu

Verbesserungen innerhalb der Landesverantwortung wäre wünschenswert gewesen, z. B. zu

einer Vereinbarung, hier – wie auch bei den Bleiberechtsänderungen – nachdrücklich auf den

Bund einzuwirken.

Kritik übt der Flüchtlingsrat NRW auch an den verpassten Chancen beim Thema Abschiebung:

Zwar wollen CDU und Grüne Abschiebungen aus Einrichtungen wie Schulen oder

Krankenhäusern vermeiden. Doch eine umfassende Abkehr von der bisherigen

Abschiebungspraxis ist nicht festzustellen. „Insbesondere abzulehnen ist, dass CDU und Grüne

die Abschiebehaft in NRW beibehalten wollen“, so Birgit Naujoks.

Es bleibt abzuwarten, wann und wie die im Koalitionsvertrag angekündigten Veränderungen

zur Verbesserung der prekären Situation von Schutzsuchenden umgesetzt werden und welche

Wirkung sie entfalten. Die erhoffte Wende zu einer bedingungslos solidarischen und offenen

Flüchtlingspolitik ist jedoch nicht in Sicht.

Dieser Text stammt vom Flüchtlingsrat Nordrhein-Westalen höchstpersöhnlich.