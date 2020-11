Mit Beschluss vom 02. November 2020 hat sich die Fraktion FDP/UWG: Freie Bürger in der Bezirksvertretung Nord konstituiert und wird damit auch in der neuen Wahlperiode die bisherige erfolgreiche Arbeit der Vertreter der beiden angehörigen Parteien im Bochumer Norden fortführen. Ihr angehören an Steffen Walter (33) als Vertreter der Freien Demokraten Bochum, der seinem Vorgänger Nils Neuber nachfolgt, sowie der erfahrene Kommunalpolitiker Hans-Friedel Donschen (78) von der Unabhängigen Wähler-Gemeinschaft UWG: Freie Bürger, der zunächst auch den Fraktionsvorsitz übernimmt.

Donschen zu dem Zusammenschluss: "Ich freue mich über die schnelle Einigung. Als Fraktion können wir mehr erreichen, als wenn wir die kommenden Jahre als Einzelkämpfer angehen würden. Wir werden von den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten Gebrauch machen und die Politik im Bochumer Norden konstruktiv-kritisch begleiten und aktiv mitgestalten." Auch Walter fand positive Worte: "Als neuer Mandatsträger bin ich zuversichtlich, ein wenig frischen Wind in die Arbeit der Bezirksvertretung bringen zu können. Gleichzeitig weiß ich zu schätzen, einen erfahrenen Fraktionskollegen an meiner Seite zu wissen. Wir werden uns in vielen Punkten gut ergänzen."

Inhaltlich haben sich die Fraktionsmitglieder auf eine Politik geeinigt, die auf der Grundlage von Freiheit, Verantwortung, wirtschaftlicher Vernunft, sozialer Gerechtigkeit, Transparenz und Bürgernähe im freiheitlich-liberalen Geist fußt.