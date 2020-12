Das Außenanlagen- und Fassadenprogramm in Wattenscheid hat mit der 100. verschönerten Fassade einen weiteren Meilenstein erreicht. Die „Jubiläums-Fassade“ ist die Front des Hauses Hochstraße 24 in Wattenscheid-Mitte.

Bei dem Gebäude Hochstraße 24 handelt es sich um ein gründerzeitliches Wohn- und Geschäftshaus, Baujahr 1905. Die streng symmetrische Fassade wird durch einen mittig angeordneten Erker geprägt und ist durch zahlreiche, aufwändig gestaltete Stuckelemente gegliedert. Neben dem Anstrich der Fassade wurde auch die Außenwerbung der Ladenlokale neu gestaltet. Der Umbau der Schaufensteranlage in Anlehnung an die historischen Proportionen ist im nächsten Schritt geplant.

Das Gebäude Hochstraße 24 ist Teil einer Reihe von Wohn- und Geschäftshäusern mit wunderschönen gründerzeitlichen Fassaden. Das rechts angrenzende Gebäude wurde ebenfalls mit Mitteln des Außenanlagen- und Fassadenprogramms gestaltet. Weitere Gebäude in der unmittelbaren Umgebung werden voraussichtlich im nächsten Jahr folgen.

Erscheinungsbild wird verbessert

Zusammen mit dem gegenüberliegenden Neubau des Rewe-Gebäudes wird das gesamte Erscheinungsbild in zentraler Lage in Wattenscheid erheblich aufgewertet und verbessert.

Insgesamt sind über das Programm bereits fast eine Million Euro an Fördermitteln in die Sanierung der Wattenscheider Fassaden geflossen.

-Das Fassadenprogramm für Wattenscheid läuft weiterhin.

-Eigentümer können nach wie vor Anträge auf eine Bezuschussung bei der Gestaltung ihrer privaten Gebäudefassaden stellen. Ebenfalls förderfähig sind Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung und Gestaltung von Hof- und Gartenflächen sowie zur Begrünung von Dächern und Fassaden.

-Informationen erteilt das Stadtteilbüro, Westenfelder Straße 1. Das Büro kann auch telefonisch unter: 919 79 30 oder per E-Mail an: info@wat-bewegen.de kontaktiert werden. Eigentümer Al-Zeitawi und Architektin Katja Schlemper, die zu Fördermaßnahmen berät, haben die Farbrolle an der Fassade des Hauses an der Hochstraße 24 angesetzt.