Vier Adventsonntage und am 3. Januar heißt es nun Läden auf ?

Ziel ist, die im Weihnachtsgeschäft zu erwartenden Besucherströme zu entzerren und so das Infektionsrisiko möglichst zu verringern.

Erlass des Wirtschaftsministeriums:

Das der Handel diesem Erlass positiv gegenüber steht verstehe ich voll und ganz.

Umsatzverluste aufholen alles verständlich - die Corona-Pandemie hat der Wirtschaft unseres Landes mächtig zugesetzt.

Entzerren:

Ich kenne das aus der Vergangenheit nur so - die Kundenströme an verkaufsoffenen Sonntagen verdichteten sich eher .

Hinzu kommt der Weihnachtsmarkt befindet sich vermutlich mittendrin .

Wie soll es bitte zu entzerren des Kundenlaufes kommen?

Ist nicht eher das Gegenteil der Fall ?

Überfüllte öffentliche Verkehrsmittel und Innenstädte fördern sie nicht die Pandemie?

Fazit:

Am darauf folgenden Montag ist die Innenstadt tatsächlich entzerrt - die Massen haben ihre Einkäufe getätigt.

Frage:

Warum ruft Angela Merkel im Bundestag zu mehr Disziplin beim Umgang mit Corona auf mit den Worten ,,Wir riskieren gerade alles "?

Die Infektionszahlen seien Ernst zu nehmen .

Es soll verhindert werden einen erneuten landesweiten Shutdown zu verhindern.

Worte der Kanzlerin:

Man habe in der Pandemie viel gelernt und wir lernen täglich dazu - aber nun müsse man achtsam sein.

Moment mal:

Einschränkungen ohne Ende ( ist in Ordnung für mich ) aber Shoppen am Sonntag und dicht an dicht auf dem Weihnachtsmarkt geht?

Selbst wenn ich selbst nicht mittendrin bin sind es doch die anderen oder ?

Prima,Covid-19 hat leichtes Spiel.

Kann es sein das ich irgend etwas nicht verstehe ?

Klärt mich auf !!!!!