Obwohl die obigen Straßen von der Struktur her Nebenstraßen sind, herrscht dort bis in die Abendstunden ein sehr reger Straßenverkehr. Im Kreuzungsbereich der Schattbach- und Höfestr. in Bochum-Ouerenburg ist eine Überquerung der Schattbachstraße mit großen Gefahren verbunden, da dieser Bereich sehr schlecht einsehbar ist (Kurve der Schattbachstr. in Richtung Hustadt). Zudem näheren sich Fahrzeuge häufig in großer Geschwindigkeit dieser Einmündung. Wer über die Straße muss, ist gezwungen zu rennen, nachdem er sich durch mehrmaligen Blick nach links und rechts vergewissert hat, dass kein Auto kommt.

Ich schlage daher vor, im Bereich der bereits abgesenkten Bordsteine einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) anzulegen, was auch für die hochverschuldete Stadt Bochum finanziell möglich ist, da die Kosten sehr gering sind.

Das beigefügte Foto verdeutlicht die gefährliche Stelle.