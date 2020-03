Im Zusammenhang mit den Hygieneregeln durch die Corona-Krise sollen Kunden an den Kassen der Supermärkte u. ä. vorrangig bargeldlos zahlen. Dabei bietet die Kartenzahlung am Terminal auch keinen guten Schutz in der Infektionskette des Corona, da dort die Geheimnummer eingegeben werden muss. Guten Schutz wäre allenfalls durch die Bezahlung per Smartphone möglich, da dort das Terminal nicht berührt werden muss. Nicht jeder hat jedoch ein Smartphone und nicht jede Kreditkarte wird akzeptiert. Trotzdem haben beide Varianten jedoch einen großen Nachteil gegenüber einer Bargeldzahlung: Es fallen zusätzliche Gebühren bei den Geldinstituten an. Je nach Häufigkeit der Einkäufe kann die im Monat eine zweistellige Summe herauskommen.

Für denjenigen, der ein geringes Einkommen hat wie Hartz IV-Empfänger, Bezieher der Grundsicherung, Rentner mit geringer Rente usw., sind die zusätzlichen Gebühren ein schmerzlicher Einschnitt. Aus Solidaritätsgründen fordere ich daher alle Geldinstitute auf, während der Dauer der Corona-Krise auf die Gebühren bei Karten- oder Handyzahlungen zu verzichten. Die Kontoführungsgebühren sind ohnehin schon erhöht worden.

Ich gehöre zu dem Kreis der Menschen mit geringem Einkommen und werde daher bei meinen Einkäufen auch weiterhin nur in bar bezahlen.