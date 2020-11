Zunächst kam (verständlicherweise) die Maskenpflicht an stark belebten Orten im Freien. Jetzt planen die Bürgermeister der Städte Duisburg und Gelsenkirchen allen Ernstes, das Rauchen und Essen (vielleicht auch Trinken) in Fußgängerzonen und an anderen Orten zu verbieten, weil dafür die Masken vorübergehend abgesetzt werden müssten. Wäre die Lage nicht so ernst, würde sich diese Idee gut für das Witzblatt eignen. Diese Maßnahme würde dazu führen, dass sich direkt in den maskenfreien Zonen, die sich direkt an die Gebiete mit Maskenpflicht anschließen, sehr viele Menschen ansammeln würden. Zwar ist Rauchen an sich gesundheitsschädlich, jedoch wäre ein generelles Rauchverbot grundgesetzwidrig. Das gilt erst recht für das Essen und Trinken in der Öffentlichkeit! Abverkauf von Speisen wie z.B. Pommes frites ist nach der aktuellen CoronaschutzVO erlaubt, der Verzehr in 50 Metern Abstand von der Verkaufsstelle möglich. Eine Fußgängerzone ist aber deutlich länger als 50 Meter, das Essen würde kalt, wenn es erst in mehreren hundert Metern oder gar einigen Kilometern verzehrt werden dürfte!

Im Übrigen sind gerade Handwerker darauf angewiesen, unterwegs etwas zu essen und zu trinken. Was sollen diese Leute machen, wenn sie gerade in einer Fußgängerzone oder an einem Ort mit Maskenpflicht arbeiten müssen???

Im Gegensatz zu einem geplanten Rauch- und Essverbot sollten die Gemeinden bzw. Städte lieber darüber nachdenken, wie den Präsenzunterricht in Schulen entzerren könnten oder durch mehr Personal kleinere Kindergartengruppen bilden könnten. Solingen will mit gutem Beispiel vorangehen durch zeitversetzten Unterricht in Kombination mit Präsenz- und Online-Unterricht. Das Land NRW als zuständige Schulbehörde hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Im Übrigen ist die Verschärfung der CoronaschutzVO in vielen Punkten nicht plausibel. Warum sind z.B. Gottesdienstbesuche mit mehreren Personen erlaubt, während Martinszüge im Freien verboten sind? Warum gibt es keine Einschränkungen für große Unternehmen oder keine zusätzlichen Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Schutzbedingungen wie demnächst in den Fußgängerzonen?

Eilmeldung! Heute gibt es eine außerordentliche Montagskundgebung um 18.00 Uhr auf dem Husemannplatz. Dort wird gegen die nicht plausiblen Bestimmungen, insbesondere den vollen Regelbetrieb in den Schulen, protestiert. Hier können sich vor allem betroffene Schüler äußern.

Über die Demo berichte ich später noch ausführlich.