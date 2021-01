Hallo Politik, wie läuft es denn gerade so?

Ich frag mal kurz an warum es läuft wie es läuft. Ich bin zur Zeit etwas genervt von euch - ich höre und lese ...

Zuwenig Impfstoff ,Kampf um einen Impftermin. Weder telefonisch noch online läuft es für manch einen rund. Es gibt scheinbar kein Durchkommen.

Eigentlich können Impfungen Leben retten oder?

Eigentlich...

Es gibt Lieferengpässe des Herstellers Biontech/Pfizer .

Die Zahl der Impflinge hält sich zur Zeit damit in Grenzen.

Terminpannen-Stundelange Hotline - Wartezeiten und verunsicherte Bürger .

Der Ansturm auf die Corona - Impfung ließ Server zusammenbrechen.

Entmutigte Bürger Ü 80 - und nicht nur diese fragen sich - was geht denn in Deutschland ab ?

Vertröstungen der Politiker sind Tagesordnung und man wünscht sich immer mehr eine klare Ansage.

Wie geht es weiter wenn der Impfstoff zur Verfügung steht und endlich der ersehnte Termin ansteht?

Hochbetagte müssen sehen wie sie ins Impfzentrum kommen?

Besteht nicht auf dem Weg dorthin und auch dort eine eventuelle Ansteckungsgefahr?

Wäre es nicht besser ihr holt endlich unsere Hausärzte ins Boot?

Sind sie nicht die Impfexperten schlechthin, da sie jedes Jahr die Influenza - Impfungen vornehmen? Mein Hausarzt besitzt mein Vertrauen und er kennt mich schon Jahrzehnte. Deshalb wünschte ich mir- falls es überhaupt einmal genug Impfstoff gibt - das ich zu ihm in die Praxis kann.

Eine Kostenersparnis wäre das auch noch.

Transport-und Lagerbedienungen des derzeit (wenig) verfügbaren Impfstoffs seien nicht möglich höre ich immer wieder.

Beispiel:

Ich denke der Biontech - Impfstoff ist noch fünf Tage nach dem Auftauen nutzbar, wo ist das Problem ? Anstelle Ärzte aus ihren Praxen abzuziehen, um sie in Impfzentren einzusetzen ,sollten sie dort belassen werden, wo sie impfen und in der Regelversorgung arbeiten können. Gehen wir einmal davon aus das sich nur 50 % der Hausärzte beteiligten, wären bei nur 100 Impfungen pro Woche in jeder Praxis Deutschland schnell durchgeimpft.

Der Bürger hätte keine Fahrten zum Impfzentrum, (wo es zu vermehrten Kontakten kommt) es gäbe keine Hotline die zusammenbricht und Impftourismus würde auch nicht entstehen. Wie wäre es denn wenn jede impfwillige Praxis jeweils montags seinen Impfstoffbedarf abholt oder ihn angeliefert bekommt so wie ein Labor - Service? Der Impfstoff wird dann für 5 Tage im Praxiskühlschrank gelagert. Restbestände? Hier werden Patienten angerufen und der Impfstoff wird verimpft.

Termine, nach Altersgruppe und Alphabet.

Frage :

Wäre das nicht einfach, schnell und bei weiten effektiver - oder irre ich?