Herr Eiskirch in der Bütten steht

er hält so gern ´ne Büttenred´

Tärä

Er redet gern und auch recht viel

und glaubt, er kommt damit ans Ziel

Tärä

Das Rednerpult ist für ihn Kult

er sieht es an als Rentnerpult

Tärä

Ottilie fand den Halt daran

und schielte gern den Wilmert an

Tärä

Meist gab es dann ein Stell-Dich-Ein

mit Fiege-Pils und Herrn Stüber´lein

Tärä

Zum Dank erhielt er die Kutschermütze

Ernst-Otto trug sie als Nackenstütze

Tärä

Vom Bochumer Boom dagegen gestützt

weiß der OB was ihm wirklich nützt

Tärä

Nützlich macht er sich als „Forder-Mann“

fordert autark Bürger zum Aufräumen an

Tärä

Die Stadt sieht wieder mal aus wie Sau

Greift nach Zangen, ihr Jecken, Alaaf und Wauwau

Rumtata Rumtata Rumtata und Tralala