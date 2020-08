Während darüber nachgedacht wird, demnächst Bundesliga-Fußballspiele mit Publikum zuzulassen, gibt es bei Abstandsregeln zu anderen Personen oder auch Körperkontakt ein großes Wirrwarr. Einerseits sind Ansammlungen bis zu 10 beliebigen Personen in der Öffentlichkeit ohne Sicherheitsabstand möglich, andererseits soll Körperkontakt wie Umarmen usw. vermieden werden. Außerdem dürfen z.Zt. bis zu 150 Personen selbst in Räumen feiern, wo auch angeblich nicht der Sicherheitsabstand (und die Maskenpflicht) gelten.

In diesem Zusammenhang ist es nicht zu verstehen, warum sog. "Hotspots" von Jugendlichen nicht gestattet sind, selbst wenn nur Grüppchen von je 10 Personen zusammen sind. Nach der CoronaschutzVO sind lediglich Sicherheitsabstände zwischen den Gruppen erforderlich, die im Freien sind der Regel einzuhalten sind, besonders auf Plätzen. Völlig unverständlich ist, dass sich Personen bei erlaubter Annäherung nicht auch umarmen oder küssen sollen,

Während Kontaktsport jetzt wieder möglich ist, ist die Frage von erlaubtem Tanz völlig offen. Zumindest wären Tanzveranstaltungen im Freien möglich, wenn für je 10 Personen eine separate Tanzfläche markiert würde oder eine größere gemeinsame Tanzfläche entsprechend aufgeteilt und der Zugang durch eine Ampel geregelt ist wie jetzt schon in einigen Supermärkten. Unter diesen Voraussetzungen wäre auch ein enges Tanzen mit einem Partner möglich, z.B. in der künstlich geschaffenen "Feiermeile" in der Nähe der Bermudahalle. Lediglich auf dem Weg zur Tanzfläche bzw. zurück zu den Tischen wäre ein Maske erforderlich wie es in der Gastronomie bereits vorgeschrieben ist.

Einerseits sind private Partys mit einer relativ großen Personenzahl möglich, andererseits besteht selbst im Freien, z.B. im Bochumer Tierpark, eine Maskenpflicht!

Fazit: Bei erlaubter Annäherung von bis zu 10 Personen darf es auch keine Einschränkungen bei Körperkontakten geben!