Der Regierungspräsident NRW Herr Laschet hat gestern noch mitgeteilt, die Spielplätze in NRW bleiben offen. Nur wenige Stunden später kommt die Mitteilung: Spielplätze zu, weil es die Bundesregierung so will. Auf die offiziellen Mitteilungen der Politiker kann man sich nicht mehr verlassen bzw. diese werden immer unglaubwürdiger (es sei denn für Zusagen an Konzerne)

In der Sendung des WDR "Corona-Briefing NRW #2 - Auf dem Spielplatz der Glaubwürdigkeit

WDR" vom 17.03.20 wurde ausgiebig über dieses Thema berichtet. Ich zitiere daraus:

.

Jetzt werden wegen Corona doch Spielplätze geschlossen. In NRW gab es große Verwirrung, was nun gilt. Viele Eltern waren verunsichert, weil es binnen einzelner Stunden verschiedene politische Ansagen kamen. Am Beispiel der Debatte um die Spielplätze zeigt sich, warum eine verlässliche politische Kommunikation bei Corona wichtig ist, und warum NRW da noch Luft nach oben hat. Darüber diskutieren Daniela Junghans und Christoph Ullrich in unserem täglichen Corona-Update aus der Landespolitik.

In dieser Debatte wurde eindeutig auf die schweren Probleme einer Spielplatzschließung hingewiesen: Kinder in Stadtbezirken mit Wohnungen ohne Balkon haben dann kaum mehr Möglichkeiten, an die frische Luft zu kommen. Die wenigen Spielplätze sind dann eine absolute Notwendigkeit. Außerdem ist es eine glatte Lüge, wenn Politiker behaupten, die Kinderspielplätze wären "Tummelplätze" gewesen. Bis zum Verbot der Nutzung der Spielplätze sind nicht einmal 24 Stunden vergangen! Wie sollten dann Eltern mit ihren Kindern scharenweise eintreffen? Es wäre vollkommen neu, wenn Kleinkinder auch nachts auf dem Spielplatz wären!

Die Auflage der Spielplatzschließungen ist m.E. auch nach dem Infektionsschutzgesetz überzogen! Gegen die ordnungsbehördliche Verfügung des Oberbürgermeisters kann jedoch Klage erhoben werden (wenn auch nicht mit aufschiebender Wirkung). Ich rate allen Eltern mit kleinen Kindern, davon Gebrauch zu machen! Die amtliche Anordnung kann unter www.bochum.de/corona als Datei heruntergeladen werden. Bei der Klage in der ersten Instanz besteht keine Anwaltspflicht. Als Klagebegründung sollte jedoch eine ärztliche Einschätzung zu der Ansteckungsgefahr von Kindern mit dem Coronavirus unter freiem Himmel dem Gericht vorgelegt werden.