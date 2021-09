Mit Entsetzen erfuhr ich von der fristlosen Kündigung eines Bekannten von mir, der früher in Bochum wohnte.

Am 1. September kündigte sein Arbeitgeber, die Firma Hellma Optik in Jena, vertreten durch den Geschäftsführer Töpfer, Anatole B., fristlos. Sein „Vergehen“: Er soll auf der Arbeitsstelle an seine Kollegen einen Flyer mit seiner persönlichen Vorstellung als Kandidat verteilt haben. Diese Kündigung ist hat offentsichtlich einen politischen Charakter, da B. Bundestagskandidat einer linken Partei ist.

Anatole B. dazu: „Kollegen haben mich immer wieder angesprochen, weil mein Personenplakat überall in der Stadt zu sehen ist. Es ist doch ihr gutes Recht, dann auch mehr Informationen von mir zu erhalten. Jetzt wirft man mir allen Ernstes Störung des Betriebsablaufs vor – dabei habe ich mit den Kollegen nur ein paar Worte gewechselt, das hat jeweils weniger als eine Minute gedauert. Was den Geschäftsführer wirklich stört, ist mein Eintreten für Arbeiterrechte, für Tarifbindung, dafür, dass die Gewerkschaft im Betrieb stärker wird. Es wird mir darüber hinaus unsinnigerweise vorgeworfen, dass ich mit dem Verlassen der Abteilung gegen Corona-Auflagen verstoßen hätte. Was für ein Hohn, weil jeder weiß, dass in der Produktion ständig abteilungsübergreifend gearbeitet wird". (Quelle: rf-news.de vom 3.9.21)

Hellma Optik behauptet, sie seien "neutral" und dulden keinen Wahlkampf im Betrieb. Ich gehe davon aus, dass B. die Flyer in der Pause verteilt hat. Das kann der Arbeitgeber überhaupt nicht verbieten, es sei denn, es wird zu Straftaten aufgerufen oder Nazi-Propaganda betrieben. Das war hier eindeutig nicht der Fall. B. hatte bei den Jahresendgesprächen noch beste Beurteilungen zu Qualität und Arbeitsleistungen als CNC-Fräser bekommen.

Daher entpuppt sich diese Kündigung als eindeutig politisch. Unabhängig vom politischen Charakter hätte auf eine bloße Verteilung von Flugblättern - auch während der Arbeitszeit - niemals eine fristlose Kündigung erfolgen dürfen, sondern allenfalls eine Abmahnung. Dieses Verhalten von Hellma Optik erinnert an frühkapitalistische Unternehmen. Völlig zu Recht empörte sich B.: "Das ist nicht „neutral“, sondern ein drastischer Eingriff in den Wahlkampf und mit dem besonderen Kündigungsschutz für Kandidaten unvereinbar!" Weiterhin berichtet B.: "Meine Kollegen sind völlig vor den Kopf gestoßen, solch eine Unterdrückung akzeptiert keiner. Es ist klar, dass dieser unmögliche Vorgang keinen Bestand haben darf. Meine Gewerkschaft, die IG Metall, hat mir bereits volle Unterstützung vor dem Arbeitsgericht zugesagt und ich werde meine Weiterbeschäftigung einklagen. Auch die demokratische Öffentlichkeit kann helfen, das so etwas nicht durchgeht“

Ich hoffe nur, dass die Rechtsprechung diese unsägliche Kündigung für rechtsunwirksam erklärt, wie im folgenden Fall, wo ein Unternehmer einen Betriebsrat an der Arbeit hindern wollte (Quelle: IG Metall Magazin Nr. 73 Sept./Okt. 2021, www.igmetall.de/metall)

Ein Geschäftsführer eines saarländischen Logistikdienstleisters hatte drei Betriebsräten illegal gekündigt und ihnen keinen Lohn mehr gezahlt. Zudem hat die Geschäftsführung die Betriebsratskosten - wie für Büro und Seminare - öffentlich ausgehängt.

Ds Arbeitsgericht Völklingen verurteilte den Geschäftsführer zu einer Geldstrafe in 80 Tagessätze. Diese Strafe ist bisher die Ausnahme, aber warum? Nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz (BtrVG) sieht für Betriebsratsmobbing eine Freiheitsstrafe bis zum einem Jahr vor! Die Gerichte haben die meisten ähnlichen Verfahren jedoch eingestellt! (Unabhängigkeit der Justiz?)