Die Hochschule für Gesundheit (hsg Bochum) wird im Wintersemester 2020/2021 erstmals einen ‚Preis für gute Lehre an der hsg Bochum‘ vergeben. Der Lehrpreis wird jährlich verliehen und soll besonders gute Lehre auszeichnen, die Studierende motiviert und begeistert. Der Preis ist mit 300 Euro dotiert.

„Diese Idee ist nicht erst in oder wegen der Corona-Pandemie entstanden, sondern Anfang 2020 im Zuge der Umsetzung von Ideen zur Weiterentwicklung der Lehre, die an der hsg Bochum auch durch das Institut für hochschulische Bildung im Gesundheitswesen (InBiG) vorangetrieben werden“, sagte Prof. Dr. Sven Dieterich, Vize-Präsident für Studium und Lehre und im InBiG-Vorstand, und fügte hinzu: „Mit Hilfe des Preises sollen gute Lehr- und Lernideen ins Blickfeld gerückt und gewürdigt werden.“ Wegen der Pandemie stehe in diesem Semester insbesondere die digitale Lehre im Fokus, so Dieterich.

Die Studierenden der hsg Bochum sind aufgerufen, bis Mitte Dezember 2020 einzelne Lehrpersonen oder auch ein Lehrendenteam vorzuschlagen. Eine Jury aus Lehrenden und Studierenden wählt aus den eingereichten Vorschlägen die besten aus.

Das InBiG, eine zentrale Einrichtung der hsg Bochum, bietet Weiterbildung, eine Lernwerkstatt sowie im Bereich der Lehrentwicklung verschiedene Angebote an, die gute Lehre unterstützen können. Dieterich: „Insbesondere während der Corona-Pandemie sind viele neue, kreative Lehrideen an der hsg Bochum entstanden. Wir sind gespannt, welche Ideen wir Ende Januar 2021 mit dem Lehrpreis auszeichnen können.“

Studierende der Hochschule sind aufgerufen, bis zum 15. Dezember 2020 Vorschläge per Online-Formular einzureichen. Diese Fragen hat das InBiG unter anderem den Studierenden als Auswahlhilfe mit auf den Weg gegeben: „Welche*r Lehrende hat Sie in besonderem Maße begeistert? Wer hat Ihren Lernweg geprägt? Wer hat eine Auszeichnung verdient?“

Weitere Informationen über den Lehrpreis und die Einreichung von Vorschlägen sind hier zu finden:

https://www.hs-gesundheit.de/lehrpreis