Es war nicht gerade eine gute Woche für die deutsche Impfkampagne. Aber was sage ich denn da ? Es war eine quälende Woche hierzulande. Der Impfstopp mit Astrazeneca ließ tausende Impftermine platzen . Natürlich ist Vorsicht geboten -was muss das muss.(musste es?) In einigen Impfzentren hieß es bereits aufgezogene Spritzen vernichten und das sorgt nicht gerade für Stimmung im Land.

Manch einer fragt sich ist unsere Regierung überhaupt in der Lage die Corona-Krise zu managen? Dazu noch Worte die Flügel verleihen es aber irgendwie nicht mehr können.

"Impfen, impfen, Impfen", ist das neue Schlagwort .

Es nervt nicht nur das Impfchaos sondern das immer wieder Vertrösten.

Klare Ansage wäre mir persönlich lieber.

Ironie:

Nun auch die freudige Nachricht das der Hausarzt zeigen darf das er impfen kann.

Aber nur ein bisschen wie mir scheint.

Impfsprechstunde mit kleiner Dosis?

Hoffnung in kleinen Dosen oder wird das endlich?

Merkel verspricht (nicht Jens Spahn) weiteren Impfdosen von Biontech.

Versprochen sind:

ab 5.April: 2,99 Millionen Dosen pro Woche.

ab 12.April: 3,47 Millionen Dosen pro Woche.

ab 19 .April: 3,27 Millionen Dosen pro Woche.

Also rund 15 Millionen Dosen im April.

Und nun kommt mein Lieblingssatz.

Vorausgesetzt für den Plan - ist natürlich die rechtzeitige Lieferung.

