Der französische Pharmakonzern Sanofi will ab dem Sommer mehr als 125 Millionen Dosen des von den Konkurrenten Biontech und Pfizer entwickelten Corona -Impfstoffs herstellen. Sanofi teilt mit das die Unternehmen dies bereits am Mittwoch beschlossen haben. Produziert würde am Standort Frankfurt. der Impfstoff sei für die Europäische Union vorgesehen .Sanofi werde auch die Entwicklung seiner eigenen Impfstoffkandidaten vorantreiben. (Sanofis Impfstoff : bisher zu wenig Immunreaktion bei Älteren.)

Quelle : Le Figaro

Quelle: der Spiegel