Unglaublich:

Unverantwortlicher geht es nun wirklich nicht.

Donald Trump ist einfach nicht zu helfen.

Anstatt sich zu isolieren, bringt der Präsident der Vereinigten Staaten Menschen in Lebensgefahr.

So geht man also mit einer Pandemie um.

Auf Twitter kündigte er einen kleinen Überraschungsbesuch an.

Er wolle sich den großartigen Patrioten zeigen, die sich vor der Klinik versammelt hatten.

Er bestieg einen SUV machte ein Päuschen von Covid-19 um winke, winke zu machen.

Mit von der Partie zwei weitere Personen .

Na ja, wenigsten waren Donalds Lippen mit einer Maske versiegelt.

Es ist einfach nicht zu glauben...

Jede einzelne Person, die während der präsidentiellen Vorbeifahrt im inneren des Fahrzeuges saß

dürfte nun ein Fall für die Quarantäne sein.

Was sagen die dortigen Mediziner (James P. Phillips ) dazu ?

Verantwortungslos !!!!!!!!!

Ich sage:

Es ist eine Katastrophe was sich dieser Mann alles leistet.

Und so ein Mensch fungiert als Vorbild ?

Herr lass H. regnen.