Es gibt zahlreiche Diskussionen um die Belebung und Erhöhung der Attraktivität unserer Stadt. Auch der Ruf nach Aufenthaltsqualität und der Schaffung von Sitz- und Verweilgelegenheiten wird lauter.

„Bochum ist nicht nur die Stadt des Wissens und Studierens, Bochum trägt zudem das Buch in seinem Stadtwappen. Eine Buch-Bank, das ist eine Bank, die wie ein offenes Buch geformt ist, könnte ein erster weiterer Schritt in Richtung erlebbare Innenstadt sein und ein echter Hingucker werden“, sagt Claudia Bolesta von der UWG. Freie Bürger und Mitglied im Ausschuss für Kultur und Tourismus. Sie fragt an, ob die Verwaltung bereits ein Konzept für die Beschaffung von Sitzmöbeln für Innen- und Außenbereiche erstellt hat und inwieweit es möglich wäre, eine Buch-Bank beispielsweise im Foyer des BVZ zwischen Stadtbücherei und VHS aufzustellen.

Designer-Buchbänke kenne man u.a. aus Bulgarien und England. Sie würden mit einem hohen Qualitätsstandard aus Glasfaser hergestellt, was eine lange Lebensdauer. Bolesta: „Für Bochum könnte die Erstellung einer Buch-Bank im Rahmen eines Pilotprojektes gemeinsam mit einem Bochumer Unternehmen und mit Sponsoren realisiert werden.“