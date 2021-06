Um einen Studienplatz im Wintersemester 2021/2022 können sich Studieninteressierte ab sofort an der staatlichen Hochschule für Gesundheit in Bochum bewerben. Für einen zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengang müssen sich Studieninteressierte unter https://hochschulstart.de, der Online-Service-Plattform der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH), registrieren. Die Bewerbung erfolgt danach über das Bewerbungsportal der Hochschule für Gesundheit. Dieses steht von nun an bis zum 31. Juli 2021 acht Wochen lang zur Verfügung. Zulassungsbeschränkt sind aktuell die Bachelorstudiengänge 'Ergotherapie', 'Gesundheitsdaten und Digitalisierung', 'Hebammenwissenschaft', 'Logopädie' und 'Physiotherapie'.

Weitere Informationen zur Bewerbung für diese Bachelorstudiengänge finden sich unter: https://www.hs-gesundheit.de/studium/bewerbung/bachelor-bewerbung-mit-nc

Auch für die zulassungsbeschränkten Masterstudiengänge 'Angewandte Gesundheitswissenschaften' und 'Gesundheit und Diversity in der Arbeit' (Vollzeit und Teilzeit ) ist die Bewerbung um einen Studienplatz über das Bewerbungsportal der Hochschule bis zum 31. Juli 2021 möglich. Weitere Informationen zur Bewerbung um einen Masterstudienplatz: https://www.hs-gesundheit.de/studium/bewerbung/master-studiengaenge-mit-nc

Die Einschreibung für die zulassungsfreien Bachelorstudiengänge ‚Clinical Research Management‘, 'Evidenzbasierung pflegerischen Handelns‘, ‚Gesundheit und Diversity‘, ‚Gesundheit und Sozialraum‘ sowie ‚Pflege‘ wie auch den zulassungsfreien Masterstudiengang ‚Bildung im Gesundheitswesen - Fachrichtung Pflege‘ erfolgt ebenfalls über das Bewerbungsportal der Hochschule und ist noch bis zum 31. August 2021 möglich.

Grundsätzliche Erläuterungen zur Bewerbung um einen Studienplatz stehen hier bereit: https://www.hs-gesundheit.de/bewerbung. Gesonderte Verfahren beziehungsweisezw. Fristen gelten unter anderem für internationale Studieninteressierte (https://www.hs-gesundheit.de/internationalebewerber) wie auch beruflich qualifizierte Bewerber*innen (https://www.hs-gesundheit.de/studium-ohne-abitur).

Die Zentrale Studienberatung (ZSB) der Hochschule für Gesundheit steht Studieninteressierten auch in der Zeit der COVID-19-Pandemie für Fragen und Beratungen zur Verfügung: https://www.hs-gesundheit.de/zsb.

Das Wintersemester 2021/2022 beginnt für Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen am 1. September 2021 und endet am 28. Februar 2022. Die Vorlesungszeit für Bestandsstudierende startet am 20. September 2021 und endet am 4. Februar 2022. Die Vorlesungszeit für Studienanfänger*innen startet in diesem Jahr pandemiebedingt eine Woche später – also am 27. September 2021 – und endet ebenfalls am 4. Februar 2022.

In der Regel findet zu Beginn der Vorlesungszeit eine Orientierungswoche für Erstsemester statt; Infos dazu sind zu einem späteren Zeitpunkt auf der Homepage der Hochschule zu finden.